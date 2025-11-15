VIDEO Fifa se prisjetila čudesne hrvatske noći protiv Brazilaca. Još jednom pogledajte dramu!

Hrvatska je pobjedom protiv Farskih Otoka (3-1) i službeno potvrdila nastup na svom sedmom Svjetskom prvenstvu. Kvalifikacije su izabranici Zlatka Dalića riješili bez problema i sada je sve spremno za najveći nogometni događaj. Nevjerojatan je uspjeh hrvatske reprezentacije na posljednja dva Mundijala te se jako malo reprezentacija može pohvaliti takvim podvigom. Rusija 2018. bila je magična i najljepše ljeto hrvatskog nogometa sa srebrom oko vrata. U Kataru je zasjala bronca, a te 2022. godine Hrvatska je srušila veliki Brazil te se toga prisjetila i Fifa.

KATAR 2022 - Nogometaši Hrvatske su ušli u polufinale Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Odmah nakon što je potvrđeno da "vatreni" putuju u Sjevernu Ameriku, Fifa je na svojim stranicama objavila jednu od najvećih pobjeda Hrvatske u povijesti. U četvrtfinalu Mundijala 2022. godine na put Hrvatskoj stao je moćni Brazil, predvođen Neymarom i Realovim udarnim iglama te kao prvi favorit za osvajanje naslova, vjerovao je da će Hrvatska biti lagan zadatak. Nakon velike borbe na terenu u 90 minuta išlo se u produžetke, a onda nas je u očaj bacio Neymar u 105. minuti. U drugom produžetku, točnije povijesnoj 117. minuti, Oršić je bljesnuo po strani i dodao Petkoviću koji s ruba kaznenog prostora zabija za izjednačenje i potpuni delirij.

Išlo se na jedanaesterce, a tamo nema bolje reprezentacije od Hrvatske. Livaković odmah skida Rodrygu, redom su za Hrvatsku sigurni Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Modrić te Mislav Oršić. U četvrtoj seriji Marquinhos pogađa stativu i svijet na trenutak staje. Hrvatska je još jednom u polufinalu Mundijala. Hrvatska je srušila i a koljena bacila Brazil. Prekrasna večer u Kataru za koju se nadamo da ćemo ju opet ponoviti.

Hrvatska će protivnike u grupi saznati 5. prosinca, a onda i službeno možemo krenuti maštati o ljetu 2026. godine. Turnir koji svi čekamo s nestrpljenjem, posljednji ples maestra Luke Modrića na Mundijalu i, vjerujemo, još jedno nezaboravno ljeto u režiji Zlatka Dalića i "vatrenih".