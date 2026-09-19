VIDEO Flick, zašto se dvoumiš? Livaković je pokazao kako zna i umije braniti za Barcelonu...

Hrvatski reprezentativac i prvi golman 'vatrenih' Dominik Livaković (31) još uvijek čeka prve minute u dresu Barcelone, a uoči večerašnjeg gostovanja kod Seville ponovno se otvorilo pitanje tko će stati među vratnice katalonskog velikana. Hansi Flick zasad nije otkrio konačnu odluku.

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Barcelona je u sezonu krenula maksimalnim učinkom, šest pobjeda u isto toliko utakmica, a u posljednjem prvenstvenom susretu uvjerljivo je slavila protiv Racing Santandera s visokih 7-2. Joan Garcia započeo je utakmicu na vratima, ali je zbog problema s meniskusom morao napustiti teren. Flick je nakon susreta pojasnio da je riječ o preventivnoj odluci te potvrdio kako Garcia neće konkurirati za večerašnji dvoboj sa Sevillom, a zbog ozljede neće na nogometne terene oko tri tjedna.

Umjesto Livakovića, priliku je u nastavku dobio Wojciech Szczęsny. Poljski veteran nije imao idealan povratak na teren jer je u 65. minuti napravio veliku pogrešku. Nakon povratne lopte pokušao je zadržati posjed, no Zabiri mu je oduzeo loptu i zatresao mrežu. Flick je nakon utakmice stao iza iskusnog vratara i naglasio da pogreške sastavni dio nogometa, posebno za golmane. Istodobno je jasno poručio da Szczęsny ostaje druga opcija na vratima.

Foto: Peter Cziborra

Dan prije susreta sa Sevillom trener Barcelone ponovno je upitan o izboru vratara. Flick je istaknuo Szczęsnyjevo iskustvo i činjenicu da dobro poznaje Barcelonin sustav igre. Kada je riječ o Livakoviću, naglasio je da se hrvatski vratar još privikava na novu momčad i način igre koji zahtijeva od svojih vratara.

- Mislim da je vrlo važno zadržati stabilnost i na golu. S Dominikom imamo golmana vrlo visokog nivoa. Kada je riječ o Szczęsnyju, i kad vidite što je ranije uradio, posebno u prvoj sezoni, s njim smo osvojili La Ligu i imao je važnu ulogu. Za mene je on fantastičan golman s ogromnim iskustvom i to je nešto što moramo cijeniti.

Uoči puta u Sevillu, međutim, Livaković je na treningu pokazao dobru formu. Tijekom vježbe udaraca prema vratima branio je pokušaje Barceloninih igrača iz različitih pozicija i udaljenosti. Na snimkama treninga mogu se vidjeti njegove intervencije nakon udaraca Raphinhe, Gavija, Gordona, Gabriela Jesusa i ostalih igrača.

Snimke su se proširile društvenim mrežama među Barceloninim navijačima, koji su posebnu pozornost posvetili upravo hrvatskom vrataru. Livaković tako uoči večerašnjeg susreta ostaje u konkurenciji za mjesto među vratnicama, dok će konačnu odluku o početnom sastavu donijeti Flick. Barcelona i Sevilla igraju u subotu od 21 sat, a za Livakovića bi to mogla biti nova prilika za prvi nastup otkako je stigao na Camp Nou.