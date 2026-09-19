Obavijesti

Sport

Komentari 7
POGLEDAJTE SJAJNE OBRANE

VIDEO Flick, zašto se dvoumiš? Livaković je pokazao kako zna i umije braniti za Barcelonu...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 4 min
VIDEO Flick, zašto se dvoumiš? Livaković je pokazao kako zna i umije braniti za Barcelonu...
Foto: X/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Livaković i dalje čeka debi za Barcu, a Flick pred Sevillu nije potvrdio da će debitirati. Garcia je ozlijeđen, Szczęsny je kiksao, a hrvatski golman na treningu blistao i pokazao kako je spreman za debi

Admiral

Hrvatski reprezentativac i prvi golman 'vatrenih' Dominik Livaković (31) još uvijek čeka prve minute u dresu Barcelone, a uoči večerašnjeg gostovanja kod Seville ponovno se otvorilo pitanje tko će stati među vratnice katalonskog velikana. Hansi Flick zasad nije otkrio konačnu odluku.

POGLEDAJTE VIDEO:

EKSKLUZIVNO Dominik Livaković otputovao u Barcelonu na potpisivanje ugovora EKSKLUZIVNO Dominik Livaković otputovao u Barcelonu na potpisivanje ugovora EKSKLUZIVNO Dominik Livaković otputovao u Barcelonu na potpisivanje ugovora
26
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Barcelona je u sezonu krenula maksimalnim učinkom, šest pobjeda u isto toliko utakmica, a u posljednjem prvenstvenom susretu uvjerljivo je slavila protiv Racing Santandera s visokih 7-2. Joan Garcia započeo je utakmicu na vratima, ali je zbog problema s meniskusom morao napustiti teren. Flick je nakon susreta pojasnio da je riječ o preventivnoj odluci te potvrdio kako Garcia neće konkurirati za večerašnji dvoboj sa Sevillom, a zbog ozljede neće na nogometne terene oko tri tjedna.

Umjesto Livakovića, priliku je u nastavku dobio Wojciech Szczęsny. Poljski veteran nije imao idealan povratak na teren jer je u 65. minuti napravio veliku pogrešku. Nakon povratne lopte pokušao je zadržati posjed, no Zabiri mu je oduzeo loptu i zatresao mrežu.  Flick je nakon utakmice stao iza iskusnog vratara i naglasio da pogreške sastavni dio nogometa, posebno za golmane. Istodobno je jasno poručio da Szczęsny ostaje druga opcija na vratima.

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana
Foto: Peter Cziborra

Dan prije susreta sa Sevillom trener Barcelone ponovno je upitan o izboru vratara. Flick je istaknuo Szczęsnyjevo iskustvo i činjenicu da dobro poznaje Barcelonin sustav igre. Kada je riječ o Livakoviću, naglasio je da se hrvatski vratar još privikava na novu momčad i način igre koji zahtijeva od svojih vratara.

- Mislim da je vrlo važno zadržati stabilnost i na golu. S Dominikom imamo golmana vrlo visokog nivoa. Kada je riječ o Szczęsnyju, i kad vidite što je ranije uradio, posebno u prvoj sezoni, s njim smo osvojili La Ligu i imao je važnu ulogu. Za mene je on fantastičan golman s ogromnim iskustvom i to je nešto što moramo cijeniti.

Uoči puta u Sevillu, međutim, Livaković je na treningu pokazao dobru formu. Tijekom vježbe udaraca prema vratima branio je pokušaje Barceloninih igrača iz različitih pozicija i udaljenosti. Na snimkama treninga mogu se vidjeti njegove intervencije nakon udaraca Raphinhe, Gavija, Gordona, Gabriela Jesusa i ostalih igrača.

Snimke su se proširile društvenim mrežama među Barceloninim navijačima, koji su posebnu pozornost posvetili upravo hrvatskom vrataru. Livaković tako uoči večerašnjeg susreta ostaje u konkurenciji za mjesto među vratnicama, dok će konačnu odluku o početnom sastavu donijeti Flick. Barcelona i Sevilla igraju u subotu od 21 sat, a za Livakovića bi to mogla biti nova prilika za prvi nastup otkako je stigao na Camp Nou.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
FOTO Najljepša olimpijka uzela pauzu od klizaljki: 'Još uvijek to volim, ali život se mijenja...'
NEVJEROJATNA JUTTA

FOTO Najljepša olimpijka uzela pauzu od klizaljki: 'Još uvijek to volim, ali život se mijenja...'

Jutta Leerdam ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini i postavila svjetski rekord. Sad je pažnju privukla odvažnim izborom haljine, koja je malo toga sakrila i prepustila mašti
FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, ma gdje god se pojavi. Sve zbog teniske ljubavi
VJEČNA PODRŠKA

FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, ma gdje god se pojavi. Sve zbog teniske ljubavi

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) dogurao je ovog ljeta do finala ATP turnira u Umagu gdje ga je pobijedio Merida. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026