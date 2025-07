VIDEO Fluminense - Al Hilal 2-1: Brazilci završili bajku Simonea Inzaghija i prvi ušli u polufinale

Fluminense je osigurao mjesto u polufinalu novog formata Svjetskog klupskog prvenstva pobjedom od 2-1 nad saudijskim Al Hilalom u uzbudljivom četvrtfinalnom dvoboju odigranom na Camping World stadionu u Orlandu. Utakmicu punu preokreta i taktičkih nadmudrivanja odlučio je "džoker s klupe" Hercules, poslavši brazilsku momčad u borbu za finale protiv pobjednika susreta između Palmeirasa i Chelseaja.

Ovaj četvrtfinalni par malo tko je očekivao, no obje su momčadi svoje mjesto zaslužile spektakularnim pobjedama u osmini finala. Fluminense je šokirao talijanski Inter pobjedom 2-0, dok je Al Hilal u nogometnom trileru nakon produžetaka s 4-3 izbacio moćni Manchester City. Bio je to sudar svjetova: brazilska nogometna tradicija protiv saudijske financijske moći, s obzirom na to da je Al Hilal u posljednje dvije sezone potrošio preko 500 milijuna eura na pojačanja poput Rúbena Nevesa, Kalidoua Koulibalyja i Yassinea Bounoua. Pa i trenera Simonea Inzaghija.

Ludo prvo poluvrijeme puno uzbuđenja

Nakon opreznijeg početka, utakmica se rasplamsala u završnici prvog dijela. Martinelli je fantastičnim solo prodorom doveo Fluminense u vodstvo u 40. minuti. Ipak, slavlje je bilo gorko-slatko jer je strijelac samo nekoliko trenutaka kasnije dobio žuti karton, svoj drugi na turniru, što znači da će propustiti polufinale.

Drama je dosegnula vrhunac u sudačkoj nadoknadi kada je sudac Danny Makkelie dosudio jedanaesterac za Al Hilal. No nakon provjere putem VAR tehnologije odluka je poništena zbog "normalnog nogometnog kontakta", na veliko olakšanje navijača brazilskog kluba. Al Hilal nije mogao do gola ni nakon udarca Koulibalyja zbog sjajne Fabiove obrane.

Genijalnost s klupe

Al Hilal je furiozno ušao u drugo poluvrijeme, a njihova inicijativa isplatila se u 52. minuti. Nakon jednog od brojnih opasnih kornera koje je izveo Rúben Neves, Kalidou Koulibaly je glavom prebacio loptu na drugu stativu gdje se našao Marcos Leonardo i iz blizine je pospremio u mrežu za 1-1. Bio je to njegov četvrti gol na turniru.

Samo nekoliko minuta kasnije, Fluminense je propustio zlatnu priliku za povratak u vodstvo. Germán Cano našao se sam ispred gola, pokušao ga zaobići, no marokanski heroj Yassine Bounou čudesnom je intervencijom sačuvao svoju mrežu.

Ključni trenutak dogodio se u 70. minuti. Trener Fluminensea Renato Gaucho povukao je genijalan potez još na poluvremenu kada je strijelca Martinellija zamijenio Herculesom. Upravo je on postao junak utakmice. Nakon što mu je prvi udarac blokiran, nastavio je pratiti akciju, dočekao loptu nakon skoka Samuela Xaviera i preciznim udarcem poslao u suprotni kut za konačnih 2-1.

Bio je to njegov drugi gol s klupe zaredom, potvrdivši status "super zamjene". Thiago Silva, koji igra u 41. godini, u završnici je dobio žuti karton zbog oštrog starta.