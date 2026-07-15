VIDEO Francuz se nakon poraza obračunavao s novinarima: 'Što hoćeš da kažem, da je plakao?'

Španjolska je bila bolja od nas u svakom aspektu, dobili su nas i tehnički i taktički. Sudac možda nije bio na nivou, ali ne možemo njega okriviti za poraz. Nismo zbog njega izgubili, rekao je Rayan Cherki (22) nakon poraza od Španjolske 2-0 u polufinalu SP-a.

A onda je veznjak Manchester Cityja izgubio živce i krenuo u obračun s novinarima. Upitali su ga kako se osjeća Lucas Digne koji je skrivio penal za prvi gol i loše reagirao kod drugog.

🚨🚨 « TU PENSES QUE JE VAIS TE RÉPONDRE QUOI ? QU’IL PLEURAIT ? »



Rayan Cherki 🇫🇷 AGACÉ par une question d’un journaliste sur Lucas Digne après son penalty concédé 😡



🎥 @brutofficiel pic.twitter.com/4omKhL1Z2C — BeFootball (@_BeFootball) July 14, 2026

- Što očekuješ da ti kažem na takvo pitanje, da je plakao u svlačionici? Ne razumijem da takve stvari možete pitati - rekao je Cherki.

Nakon što je u četvrtfinalu protiv Maroka prosjedio na klupi, a ranije dobivao mrvice, protiv "furije" je ušao u 72. Na pitanje bi li volio da je ušao ranije bio je kratak.

- Što ti misliš?

A onda je odjurio u svlačionicu.