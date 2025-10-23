Na utakmici između Sportinga i Marseillea, slovenski sudac je domaćem igraču pokazao crveni karton zbog udarca protivnika glavom u glavu. Uključio se VAR i otkrio da se radi o teškom simuliranju
VIDEO Francuz zaslužuje Oscara za ovu glumu! 'Pao' je i sudac pa pokazao šokantan crveni...
Sporting je u trećem kolu Lige prvaka pobijedio francuski Marseille 2-1 na domaćem terenu. Gosti su poveli u 14. minuti, a onda u nadoknadi prvog dijela ostali s igračem manje jer je drugi žuti dobio Emerson. Sporting je u nastavku to iskoristio i s dva gola preokrenuo susret. Ipak, situacija na terenu se brojčano mogla izjednačiti jer je slovenski sudac Rade Obrenovič pokazao crveni karton Maximilianu Arauju, ali je nakon VAR provjere crveni pretvoren u žuti. Ta situacija podigla je dosta prašine nakon utakmice.
Naime, u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog dijela, u duelu su se našli Araujo i igrač Marseillea, Benjamin Pavard. Međusobno su se povlačili, a onda se Araujo zabio u Pavarda, nakon čega je francuski nogometaš "pao kao pokošen" i primio se za glavu. Sudac je to okarakterizirao kao nasilno ponašanje te mu, nakon teatralne šetnje po terenu, pokazao crveni karton. Araujo je poludio i ostao šokiran, a onda se uključio VAR.
Video pogledajte OVDJE.
Na snimci je vidljivo kako je Pavard odglumio udarac u glavu i htio inicirati crveni karton. Araujo ga nije ni dodirnuo glavom, već su se sudarili prsa o prsa. Francuz je pao kao da ga je metak pogodio i na to je, na prvu, nasjeo slovenski sudac. VAR je odradio svoj posao i pozvao Obrenoviča, koji je na snimci vidio da nema govora o nasilnom udarcu u glavu te da je došlo do običnog duela pa je promijenio odluku i Arauju dao žuti karton.
Nije baš jasno što je Pavard htio s ovim glumačkim pothvatom kada zna da je sve pokriveno kamerama i da će se VAR sigurno javiti. Njegovo ponašanje osudili su na društvenim mrežama te se većina navijača slaže da je dobro što je uveden VAR, baš zbog ovakvih situacija.
