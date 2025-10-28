VIDEO Fruk lažnjakom u prazno poslao braniča, pola stadiona i kamermana! Pogledajte kako

Aktualni prvak Rijeka polako se vraća u formu. Nakon katastrofalnog ulaska u sezonu, koji je stajao mjesta dotadašnjeg trenera Radomira Đalovića, čovjeka koji je samo nekoliko mjeseci ranije s klubom osvojio dvostruku krunu, Victor Sánchez počeo je podizati momčad.

Nakon poraza od Noaha u prvom kolu Konferencijske lige, Rijeka je nanizala četiri utakmice bez poraza. U gostima je prvo svladala Goricu (3-1), zatim remizirala sa Slavenom (1-1), a u neobičnoj utakmici koja se igrala dva dana pobijedila je favoriziranu Spartu Prag (1-0) na Rujevici. Šlag na tortu bila je uvjerljiva pobjeda protiv Osijeka (4-2) u 11. kolu HNL-a.

Kako je Rijeka rasla u formi, isto se dogodilo i s njezinim najboljim igračem Tonijem Frukom. Iako je Osijek bolje otvorio susret i poveo u četvrtoj minuti preko Šimuna Mikolčića, Fruk je već u devetoj minuti maestralnim potezom vratio rezultat na početak.

Primio je dugu loptu, okrenuo se, a potom lažnjakom prevario čuvara i čak zavarao službenog riječkog snimatelja koji je također "zazujao"! Snimku gola iz drugog kuta objavila je i službena stranica kluba, a na njoj se vidi kako je Slanovac u dresu Rijeke, nakon fantastičnog driblinga, skinuo paučinu s gola Marka Malenice.

Do kraja utakmice pobjedu su Riječanima donijeli Duje Čop s dva pogotka te Mladen Devetak, dok je utješni gol za goste zabio Niko Farkaš.