VIDEO Furiozan preokret Gorice u četiri minute! Pršir i Pozo dali golčine, pogledajte rapsodiju

Lokomotiva je u 3. kolu HNL-a na Maksimiru dočekala Goricu. 'Lokosi' su poveli golom Antolića u 12. minuti iz penala nakon kojeg je veznjak domaćih oduševio proslavom.

Našalio se na vlastiti račun i primio za donji dio leđa šepajući, sugerirajući da igra u veteranskim godinama. Navijači su pozdravili šalu na svoj račun, a Gorica je u drugom poluvremenu stigla do preokreta.

Igrala se 52. minuta kad je Gorica izjednačila. Erceg je ukrao loptu i proslijedio je Pavičiću. Veznjak Gorice poslao je dugu dijagonalu prema Troteru, koji je fantastično vratio u sredinu. Ondje je bio Pršir i iz voleja pogodio neobranjivo za Posavca.

U 56. potpuni preokret i fenomenalan gol Poza! Bivši veznjak Šibenika opalio je s ruba kaznenog prostora nakon duge akcije Gorice i pogodio u sam kut gola Posavca. Prvi mu je ovo pogodak u HNL-u u 29. nastupu.

Pobjedu Goričana zaključio je Ante Erceg golom u 85. minuti.