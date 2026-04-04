VIDEO Golijada na Maksimiru! 'Modri' zabili čak tri komada Osijeku u prvom poluvremenu

U 28. kolu domaćeg nogometnog prvenstva na maksimirskom stadionu sastaju se Dinamo i Osijek. Domaćini su bolje otvorili utakmicu i poveli već u 21. minuti golom Luke Stojkovića, a onda je na 2-0 povećao Gabriel Vidović. Za 3-0 zabio je Miha Zajc.

'Modri' su poveli nakon što korner izveo Miha Zajc, a onda je uspjela reagirati obrana Osijeka koja je izbila loptu, ali do Stojkovića koji je namjestio loptu i pogodio u rašlje. Stojkoviću je ovo 34. nastup za Dinamo, a do sada je zabio deset golova ove sezone.

Samo deset minuta kasnije, vodstvo domaćina na 2-0 povećao je Gabriel Vidović. Krenuo je po lijevoj strani i iskosa pogodio u suprotan kut mreže. Malenica je bio na lopti, ali nije uspio obraniti. Vidovićev gol možete pogledati OVDJE.

Dinamo je nastavio odličnu igru i za 3-0 u 42. minuti zabio je Miha Zajc, a asistirao mu je Stojković. Slovenac se našao na rubu šesnaesterca i pogodio za povećanje vodstva.

Utakmica je u tijeku...