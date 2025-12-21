VIDEO Golman 'pocrvenio' na utakmici Serie A! Pašalić nije nastupio zbog osobne tragedije

Nogometaši Atalante pobijedili su na gostovanju Genou sa 1-0 golom Isaka Hiena u četvrtoj minuti nadoknade, nakon što su praktički cijeli susret imali igrača više.

Genoa je već u trećoj minuti ostala s igračem manje nakon što je isključen domaći vratar Nicola Leali. Gosti su izvali brzu kontru, Gianluca Scamacca je pobjegao domaćoj obrani krenuvši sam prema Lealiju koji je izašao izvan kaznenog prostora i oborio ga. Sudac Abisso odmah je pokazao crveni karton domaćem vrataru, a isključenje možete pogledati klikom OVDJE.

Između vratnica je stao Daniele Sommariva, a iz igre je izašao Aaron Martin. Atalanta je dominirala utakmicom, ali joj je nedostajao konkretnosti u napadu. I kada se već činilo kako će susret završiti "nulom" gosti su u četvrtoj minuti nadoknade stigli do pobjede.

Nicola Zalewski je izveo korner, Sommariva je pogrešno procijenio let lopte, a Hien zabio glavom za pobjedu i skok sa 13. na deveto mjesto ljestvice. Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić nije nastupio nakon što mu je prije tri dana preminuo otac.