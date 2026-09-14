VIDEO Gorica i Varaždin zabili dva remek-djela u nekoliko minuta! Pogledajte 'bombe'

Sedmo kolo HNL-a zaključili su Gorica i Varaždin, a nakon prvog poluvremena bez golova obje su momčadi nastavak otvorile dvama sjajnim golovima u samo nekoliko minuta.

Domaćini su poveli u 53. minuti preko Brune Bogojevića. Nakon dodavanja Juraja Frigana primio je loptu, namjestio se na desnu nogu i s dvadesetak metara fantastično pogodio dalji kut za 1-0. Bio je to treći gol Gorice ove sezone, a sva tri zabio je upravo Bogojević.

Veselje domaćih ipak nije dugo trajalo. Varaždin je ekspresno izjednačio preko Luke Mamića. Jurić mu je ostavio povratnu loptu, a Mamić je iz prve snažno potegnuo s dvadesetak metara iskosa i neobranjivo pogodio rašlje za 1-1.

U 85. minuti činilo se da će Varaždin ipak odnijeti sva tri boda. Uchegbu je dobio loptu u prostor, iskoristio nesporazum Filipovića i Perića te se sjurio prema golu. Njegov pokušaj obranio je Josipović, ali lopta se odbila na nogu Akrapa, koji je u debiju za Varaždin zabio za vodstvo gostiju.

U završnici utakmice Gorica je bacila sve karte u napad. Carević je podigao momčad visoko, a to mu se isplatilo u sudačkoj nadoknadi. Nakon gužve poslije posljednjeg kornera lopta se odbila do natrčalog Cvijanovića, koji je u klizećem startu pogodio od vratnice i donio bod domaćinima.