VIDEO Gorica je držala egal na Poljudu, a onda je Bel sudio dva penala. Pogledajte golove...

Piše Luka Tunjić,
Benrahou je sigurno realizirao prvi penal za Hajduk, a drugi je gospodski prepustio Micheleu Šegi, koji je zabio važan gol za 'bijele', ali i svoje samopouzdanje

U posljednjoj utakmici drugog kola HNL-a, Hajduk je na Poljudu ugostio nogometaše Gorice, koji su držali egal sa splitskim velikanom u prvih 50-ak minuta utakmice. Ipak, sve je palo u vodu za goste u 51. minuti utakmice, kada je Elvir Duraković nagazio Bambu u kaznenom prostoru.

Sudac Dario Bel prvotno nije vidio taj prekršaj, ali je promijenio odluku nakon intervencije iz VAR sobe. Duraković je isključen zbog opasne igre, a Benrahou je rutinski realizirao penal. Prekršaj pogledajte OVDJE.

Deset minuta kasnije, novi prekid i penal na Poljudu. Leš je napravio prekršaj nad Mlačićem, a Bel je nakon kratkog pogleda na VAR potvrdio svoju odluku i opet pokazao na bijelu točku. Prekršaj možete pogledati OVDJE.

NOVO SLAVLJE 'BILIH' VIDEO Hajduk - Gorica 2-0: Dva penala, dva gola! Benrahou i Šego srušili desetkovanu Goricu
NA POLJUDU Torcida zapalila transparent sa srpskim obilježljima uz sramotni uzvik 'Za dom spremni'
Benrahou je dužnost prepustio Micheleu Šegi, koji je zabio svoj drugi gol za Hajduk otkako je došao iz Varaždina u siječnju 2025. godine. 

