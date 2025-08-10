VIDEO Gorica je držala egal na Poljudu, a onda je Bel sudio dva penala. Pogledajte golove...

U posljednjoj utakmici drugog kola HNL-a, Hajduk je na Poljudu ugostio nogometaše Gorice, koji su držali egal sa splitskim velikanom u prvih 50-ak minuta utakmice. Ipak, sve je palo u vodu za goste u 51. minuti utakmice, kada je Elvir Duraković nagazio Bambu u kaznenom prostoru.

Sudac Dario Bel prvotno nije vidio taj prekršaj, ali je promijenio odluku nakon intervencije iz VAR sobe. Duraković je isključen zbog opasne igre, a Benrahou je rutinski realizirao penal. Prekršaj pogledajte OVDJE.

Deset minuta kasnije, novi prekid i penal na Poljudu. Leš je napravio prekršaj nad Mlačićem, a Bel je nakon kratkog pogleda na VAR potvrdio svoju odluku i opet pokazao na bijelu točku. Prekršaj možete pogledati OVDJE.

Benrahou je dužnost prepustio Micheleu Šegi, koji je zabio svoj drugi gol za Hajduk otkako je došao iz Varaždina u siječnju 2025. godine.