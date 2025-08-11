SAŽETAK HAJDUK - GORICA 2-0
VIDEO Gorica ostala s 10 igrača pa popustila na Poljudu. Ovako su hajdukovci opet pobijedili...
Hajduk je u drugom kolu HNL-a ostvario rutinsku pobjedu od 2-0 na Poljudu protiv nogometaša Gorice. Yassine Benrahou i Michele Šego bili su sigurni izvođači penala u slavlju 'bijelih' koji su bili oslabljeni za Marka Livaju i Antu Rebića, koji nisu mogli nastupiti na utakmici zbog suspenzija. Na utakmici je bilo 25302 gledatelja.
