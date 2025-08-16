Obavijesti

Sport

Komentari 0
BRUCE LEE DIOP

VIDEO Gorica poludjela na kung fu potez igrača 'lokosa' i tražila crveni! Je li ga trebao dobiti?

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Gorica poludjela na kung fu potez igrača 'lokosa' i tražila crveni! Je li ga trebao dobiti?
Foto: Tportal/Screenshot

Diop je nesmotreno visoko podignutom nogom udario Vrzića koji je bio prvi na lopti, a usporena snimka pokazala je da je udarac odsjeo na prsima. Dobio je žuti karton, Goričani su protestirali

Lokomotiva je u 3. kolu HNL-a ugostila Goricu na maksimirskom travnjaku. Susret je započeo prilično žustro jer je Cheikh Mbacke Diop već u 5. minuti mogao pocrvenjeti.

Sudac Melnjak pokazao mu je žuti karton na što su gorički igrači i klupa protestirali smatrajući da je stoper Lokomotive trebao biti isključen.

On je nesmotreno visoko podignutom nogom udario Vrzića koji je bio prvi na lopti, a usporena snimka pokazala je da je udarac odsjeo na prsima.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Potez Diopa bio je prilično nesmotren i srećom Vrzića nije zakačio po glavi. Dobio je žuti karton i nastavio s igrom, no Goričani su smatrali da je trebao dobiti crveni. Što vi mislite?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali
DRAMA IZVAN TERENA

FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali

Donedavni igrač Real Madrida, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac!  Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025