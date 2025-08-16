VIDEO Gorica poludjela na kung fu potez igrača 'lokosa' i tražila crveni! Je li ga trebao dobiti?

Lokomotiva je u 3. kolu HNL-a ugostila Goricu na maksimirskom travnjaku. Susret je započeo prilično žustro jer je Cheikh Mbacke Diop već u 5. minuti mogao pocrvenjeti.

Sudac Melnjak pokazao mu je žuti karton na što su gorički igrači i klupa protestirali smatrajući da je stoper Lokomotive trebao biti isključen.

On je nesmotreno visoko podignutom nogom udario Vrzića koji je bio prvi na lopti, a usporena snimka pokazala je da je udarac odsjeo na prsima.

Potez Diopa bio je prilično nesmotren i srećom Vrzića nije zakačio po glavi. Dobio je žuti karton i nastavio s igrom, no Goričani su smatrali da je trebao dobiti crveni. Što vi mislite?