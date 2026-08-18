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VIDEO Greške Mišića i Valinčića vratile Norvežane u život. Evo kako je Viking uzvratio Dinamu

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Greške Mišića i Valinčića vratile Norvežane u život. Evo kako je Viking uzvratio Dinamu
Foto: Screenshot/Arenasport
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Dinamo je furiozno poveo 2-0, ali je Viking šokirao Maksimir i do 40. minute poravnao na 2-2 nakon velikih pogrešaka modrih

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Dinamo je savršeno započeo prvu utakmicu doigravanja Lige prvaka protiv Vikinga. Dion Drena Beljo i Mateo Lisica bili su strijelci za "modre" koji su nakon samo deset minuta utakmice imali prednost od 2-0 na Maksimiru. Međutim, već u 40. minuti rezultat je bio 2-2 nakon što su Norvežani iskoristili pogreške dinamovaca.

Peter Christiansen bio je strijelac za Viking u 26. minuti, kada je Mišić neoprezno ispucao loptu iz kaznenog prostora. Završila je u nogama igrača Vikinga, koji ju je proslijedio do Christiansena koji je atraktivnom završnicom zatresao Nevistićevu mrežu.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U istom je stilu zatim pogriješio i Valinčić, a Moi je opet bio na pravom mjestu u pravo vrijeme. Proslijedio je loptu na lijevu stranu do norveškog nogometaša hrvatskih korijena, Zlatka Tripića, koji je poentirao pored Nevistića. Golove možete pogledati OVDJE i OVDJE.

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Komentari 2
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