VIDEO Greške Mišića i Valinčića vratile Norvežane u život. Evo kako je Viking uzvratio Dinamu

Dinamo je savršeno započeo prvu utakmicu doigravanja Lige prvaka protiv Vikinga. Dion Drena Beljo i Mateo Lisica bili su strijelci za "modre" koji su nakon samo deset minuta utakmice imali prednost od 2-0 na Maksimiru. Međutim, već u 40. minuti rezultat je bio 2-2 nakon što su Norvežani iskoristili pogreške dinamovaca.

Peter Christiansen bio je strijelac za Viking u 26. minuti, kada je Mišić neoprezno ispucao loptu iz kaznenog prostora. Završila je u nogama igrača Vikinga, koji ju je proslijedio do Christiansena koji je atraktivnom završnicom zatresao Nevistićevu mrežu.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U istom je stilu zatim pogriješio i Valinčić, a Moi je opet bio na pravom mjestu u pravo vrijeme. Proslijedio je loptu na lijevu stranu do norveškog nogometaša hrvatskih korijena, Zlatka Tripića, koji je poentirao pored Nevistića. Golove možete pogledati OVDJE i OVDJE.