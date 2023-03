VIDEO Grobari pozdravili Marija Hezonju zbog izjave iz 2012.

Čitao sam da me Dule Vujošević želi, ali i Barcelona, klubovi iz Grčke, Turske. Partizan mi je najdraži od svih tih klubova, čak i od Cibone. Takve navijače nema nitko. Kad dođu, daješ 300 posto, a zna se da su najbolji na Balkanu i šire u radu s igračima. Bio bi to dobar potez za mene. Vjerojatno bi mi zamjerili (Hrvati, op.a.), ali to me zaista ne zanima.

Riječi su to 17-godišnjeg Marija Hezonje kojima je zauvijek osvojio srca navijača 'crno-belih', Grobara. Jer njihova 'ljubav' traje i 11 godina kasnije...

Hrvatski reprezentativac danas je sa svojim Real Madridom, u okviru 32. kola Eurolige, gostovao u Stark Areni, a navijači Partizana dočekali su ga pljeskom na zagrijavanju uoči utakmice.

Video pogledajte OVDJE

Hezonja im je uzvratio pljeskom i zaigrao u prvoj petorci madridskog kluba, no u prvom poluvremenu, kojeg je Partizan dobio 49-38, nije bio pretjerano raspoložen. Za 12 minute igre ubacio je dva poena, te imao po asistenciju i skok.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Najčitaniji članci