VIDEO Gvardiol asistirao za City! Pogledajte loptu za Haalanda. A onda je stigao šok za 'građane'

Manchester City je u sedmom kolu Premier lige gostovao kod Brentforda s ciljem nastavka niza od šest utakmica bez poraza. Nakon sjajne pobjede protiv Manchester Uniteda u prošlom kolu, Brentford se nadao novom iznenađenju, no utakmica je krenula u smjeru favoriziranih gostiju zahvaljujući hrvatsko-norveškoj vezi koja je donijela rano vodstvo.

Igrala se tek deveta minuta kada je Manchester City slomio otpor domaćina. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol uputio je kvalitetnu loptu prema naprijed, koja se sretno odbila do Erlinga Haalanda. Norveški napadač demonstrirao je snagu, zagradivši se od dvojice braniča Brentforda prije nego što je hladnokrvno poslao loptu u dalji kut vratara Caoimhina Kellehera za 0-1. Bio je to njegov već 12. gol u devetoj utakmici sezone, čime je nastavio zastrašujuću formu i potvrdio status jednog od najubojitijih napadača današnjice.

Ipak, slavlje "građana" nije dugo trajalo. U 22. minuti uslijedio je težak udarac za momčad Pepa Guardiole. Ključni vezni igrač Rodri srušio se na travnjak u bolovima, a izraz lica jasno je pokazivao da se radi o ozbiljnijoj ozljedi. Španjolac, koji se tek nedavno vratio nakon problema s koljenom, izgledao je potpuno shrvano dok je napuštao teren. Umjesto njega u igru je ušao Nico Gonzalez.

Foto: Andrew Couldridge

Pobjeda u ovoj utakmici za Guardiolu bi značila jubilarnu 250. u Premier ligi, čime bi postao trener koji je najbrže došao do tog ostvarenja u povijesti. Utakmica je u tijeku.