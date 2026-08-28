Gvardiol briljirao na Selhurst Parku! Asistirao je Cherkiju za treći gol Cityja i nastavio odličnu formu u utakmici protiv Palacea
SJAJNI 'VATRENI'
VIDEO Gvardiol je nezaustavljiv! Asistirao je za sjajan gol Cityja
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Manchester City i Crystal Palace otvorili su drugo kolo Premier lige u petak navečer na Selhurst Parku, a hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol započeo je utakmicu i asistirao je za treći gol "građana", kojeg je zabio Rayan Cherki.
''Vatreni'' je primio loptu na 30-35 metara od protivničkog gola. Čim je vidio kako je dodavanje upućeno njemu, Gvardiol je znao što mu je raditi. Iz prvog dodira odigrao je dodavanje za francuskog reprezentativca, koji je sjajno pucao i savladao golmana Palacea, Deana Hendersona. Gol možete pogledati OVDJE.
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