Obavijesti

Sport

Komentari 4
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Gvardiol trči na traci za astronaute! Evo koliko košta i što to znači za njegov povratak

Piše Josip Tolić, Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Gvardiol trči na traci za astronaute! Evo koliko košta i što to znači za njegov povratak
Foto: Vell Centar/Facebook

Joško Gvardiol sve je bliži povratku na terene, krajem ožujka trenirao je na antigravitacijskoj traci u Zagrebu kakvu koristi i u Manchesteru, a uskoro će ga posjetiti i izbornik Zlatko Dalić

Joško Gvardiol (24) teško se ozlijedio 4. siječnja na utakmici između Manchester Cityja i Chelseaja (1-1) kad se sudario s Malom Gustom na sredini terena i primio za koljeno. Bilo je odmah jasno da se radi o težoj ozljedi jer je šepajući napustio teren, a prvotna dijagnoza otkrila je kako se radi o ozljedi skočnog zgloba i pauzi od četiri do pet mjeseci.

POGLEDAJTE GALERIJU: Joško s djevojkom u centru Zagreba

Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League - Tottenham Hotspur Stadium
8
Foto: Čitatelj 24sata

Otad su, dakle, prošla tri mjeseca, a po svemu što je hrvatski nogometni reprezentativac dosad prošao, prognoze da će biti spreman za Svjetsko prvenstvo koje za "vatrene" starta 17. lipnja protiv Engleske u Orlandu su sve realnije. Tomu ide u prilog i snimka objavljena 30. ožujka koja se počela dijeliti društvenim mrežama.

Gvardiol je, naime, počeo trčati u jednom rehabilitacijskom centru u Zagrebu, i to na posebnoj, antigravitacijskoj traci koja stoji od 35.000 do 75.000 dolara, odnosno 30.000 do 64.000 eura. Radi se o spravi koja omogućuje i do 80 posto manje opterećenje na zglob i tako uvelike smanjuje bol, a time i strah kod sportaša koji se vraćaju nakon ozljeda. Koriste je mnoge svjetski priznate klinike i profesionalni sportaši, kao i astronauti u Međunarodnoj svemirskoj postaji kojima je potreban napor mišića dok su izvan Zemljine gravitacije. Njima dodaje težinu u bestežinskom stanju, a na Zemlji je pak oduzima. Odobrila ju je i NASA.

Dakle, to nije klasična traka za trčanje, za takve napore Gvardiol još nije spreman, i zato datum njegova povratka u puni trening još treba uzeti s rezervom, ali je ovo itekako ohrabrujuća činjenica za Zlatka Dalića, Pepa Guardiolu i sve navijače "vatrenih" i Manchester Cityja. Kako doznajemo, Gvardiol istu traku koristi i u Manchesteru, gdje radi po posebnom klupskom programu, i kamo je u međuvremenu otputovao.

Dalić je najavio kako će biti na utakmici između Arsenala i Manchester Cityja 19. travnja u Londonu i kako će nastojati održati sastanak sa stožerom Manchester Cityja oko stanja oporavka od ozljede Gvardiola i Matea Kovačića, čiji je put povratka na terene pri kraju.

- Naravno da sam optimist. Kova je već počeo, u treninzima je, a Joško će jako brzo - rekao je Dalić za RTL po povratku s reprezentativne akcije u Americi.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

EVO TKO JE MIJENJAO IDENTITET

FOTO Bivši osvajač Lige prvaka promijenio grb. Sviđa li vam se?

GOLIJADA

Gorica - Dinamo 3-6: Odlična utakmica! 'Modri' preokretom izborili finale Kupa s Rijekom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026