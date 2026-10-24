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STAO NIZ POBJEDA

VIDEO Gvardiol pogodio prečku, City je izgubio prvi put u sezoni

Piše HINA,
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VIDEO Gvardiol pogodio prečku, City je izgubio prvi put u sezoni
Foto: TONY O BRIEN
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Šok za "građane"! Aston Villa srušila City 2-1, Jackson zabio dva gola, a Haalandov pogodak nije spasio lidera

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U prvom subotnjem ogledu osmog kola engleske Premier lige stao je pobjednički niz Manchester Cityja, vodeću momčad na ljestvici svladala je Aston Villa na domaćem terenu 2-1. Manchester City je ostao na 21 bodu, dok Arsenal uz utakmicu manje ima i tri boda manje. Aston Villa se popela na šesto mjesto i sada ima 11 bodova. Video golova pogledajte OVDJE.

Aston Villa je žestoko otvorila utakmica te je povela već u šestoj minuti. Nakon obrambene gostujuće pogreške Jackson je pogodio za 1-0. Do kraja prvog dijela najbolju šansu za izjednačenje je imao Ndiaye čiji je udarac završio na okviru vrata.

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Manchester City je izjednačio u 52. minuti kada je Erling Haaland nadskočio suparničke igrače i glavom pogodio za 1-1. Nekoliko minuta kasnije opasno je zaprijetio hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol koji je pogodio gredu. Video pogledajte OVDJE.

Novo vodstvo Aston Ville uslijedilo je u 60. minuti, a svoj je drugi pogodak na ogledu dao Jackson. Bezuspješno su gosti iz Manchestera do kraja pokušali stići barem do boda. Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu za Manchester City, dok je Mateo Kovačić ostao na gostujućoj klupi za pričuve.

U prvoj utakmici ovog kola Ipswich i Nottingham Forest su u petak remizirali 1-1. U nedjelju će igrati Crystal Palace - Newcastle, Hull City - Brentford, Liverpool - Brighton, Manchester United - Bournemouth i Sunderland - Leeds.

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