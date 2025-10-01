VIDEO Gvardiol primio loptu i 'izveo' Modrića: Pogledajte čudesnu asistenciju za Haalanda

Manchester City je 2023. doveo Joška Gvardiola kako bi prvenstveno pojačao obrambeni dio momčadi, ali vjerojatno ni oni sami tada nisu bili svjesni da su dobili igrača koji može sve. Razbijati suparničke napade, ali i kreirati, driblati, zabijati i asistirati.

Pokretanje videa... 00:26 Joško Gvardiol kao komandos | Video: Commando Squad 9 (Lucijan Španić, Harry Lenz, Dejan Tatomir)

Da je hrvatski reprezentativac ogroman potencijal, vidjelo se još tamo kada se tek ugurao među seniore Dinama kao 17-godišnjak, ali zaista je nevjerojatno koliko je napredovao pod Pepom Guardiolom u samo godinu dana. Fizički moćan, tehnički još i potkovaniji, a razumije nogomet kao nikad prije. Sve je to plod suradnje s jednim od najvećih trenera svih vremena koji je bio svjestan kakvo je blago dobio u svoje ruke. Izbrusio ga je u jednog od najboljih braniča na svijetu.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Blista Joško otkako je došao u City, jedan je od najboljih igrača mančesterskog kluba, a opet je na velikoj sceni pokazao o kakvoj klasi je riječ. Građani u 2. kolu Lige prvaka gostuju kod Monaca, a poveli su već u 15. minuti golom Erlinga Haalanda na asistenciju našeg reprezentativca. I to kakva asistencija! Bilo je to u stilu Luke Modrića i njegovih teledirigirajućih lopti.

Gvardiol je primio loptu na 40-ak metara od gola, skenirao je teren i gledao što će napraviti, a onda je vidio Haalanda kako utrčava u šesnaesterac. Jednim potezom izbacio je cijelu obranu, lansirao je dugu loptu i pogodio ravno u 'trepavicu' norveškog napadača koji nije imao težak posao. Prebacio je golmana Monaca i zabio za vodstvo Cityja (1-0) u 15. minuti.

Asistenciju Joška Gvardiola pogledajte OVDJE

Ipak, nije dugo potrajalo vodstvo gostiju, Monaco je izjednačio tri minute kasnije golom Tezea.