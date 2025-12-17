Obavijesti

CARABAO KUP

VIDEO Gvardiol ušao u drugom dijelu u pobjedi Cityja u Kupu. Pogledajte 'projektil' Cherkija

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Peter Powell

City je s 2-0 pobijedio Brentford u EFL Kupu. Joško Gvardiol je ušao u 65. minuti, a "građani" su do pobjede došli sjajnim golovima Cherkija i Savinha te su se plasirali dalje

Nogometaši Manchester Cityja plasirali su se u polufinale engleskog EFL Kupa nakon što su na svom Etihadu svladali Brentford rezultatom 2-0. Golove za "građane" zabili su Rayan Cherki i Savinho, a hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol u igru je ušao u drugom poluvremenu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik 00:57
Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik | Video: 24sata/Instagram/Reuters/Pixsell

Trener Cityja Pep Guardiola odlučio je odmoriti neke od ključnih igrača pa je tako napravio dosta izmjena u odnosu na prvenstvenu utakmicu protiv Crystal Palacea, a Erling Haaland te Joško Gvardiol su dvoboj započeli na klupi. Unatoč tome, njegova je momčad dominirala od samog početka.

Domaćin je svoju terensku nadmoć okrunio u 32. minuti. Nakon jednog kornera, lopta se odbila do Rayana Cherkija na rub šesnaesterca. Mladi Francuz sjajno je primio loptu, lažnjakom se oslobodio čuvara i zatim desnicom ispalio projektil koji je završio u samim rašljama gola Brentforda. Bio je to potez utakmice i pogodak koji je slomio otpor gostiju.

Carabao Cup - Quarter Final - Manchester City v Brentford
Foto: Jason Cairnduff

U drugom poluvremenu Brentford se pokušao vratiti, a najbolju priliku imao je Kristoffer Ajer čiji je snažan udarac odlično obranio golman James Trafford. Pitanje pobjednika riješeno je u 67. minuti. Brazilac Savinho povukao je munjevitu kontru, ušao u kazneni prostor i pucao, a lopta je na putu do gola pogodila braniča Ajera, promijenila smjer i prevarila nemoćnog golmana Hakona Valdimarssona za konačnih 2-0. Gvardiol je ušao dvije minute prije gola Savinha.

Golove pogledajte OVDJE.

Ovom pobjedom Manchester City je osigurao svoje prvo polufinale Liga kupa od sezone 2020/21, kada su i osvojili ovaj trofej. Uz njih, plasman među četiri najbolje momčadi osigurali su Chelsea, koji je dan ranije svladao Cardiff 3-1, te Newcastle United pobjedom nad Fulhamom 2-1. Posljednji polufinalist bit će poznat 23. prosinca nakon ogleda Arsenala i Crystal Palacea.

