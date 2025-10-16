VIDEO Gvardiola pitali tko mu je bio nogometni idol. Odgovorom je šokirao neke navijače Cityja

Klub u kojem sam sanjao igrati? To bi bio Liverpool definitivno. Od malena sam s tatom gledao puno utakmica Liverpoola i svaku sezonu smo detaljno ispratili. To je klub koji mi je ostao u srcu, komentirao je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (23) u starom intervjuu za RTL.

Pokretanje videa... 00:26 Joško Gvardiol kao komandos | Video: Commando Squad 9 (Lucijan Španić, Harry Lenz, Dejan Tatomir)

Tada Gvardiol nije krio svoju privrženost prema "redsima", međutim, kako to obično biva u sportu, sudbina je imala drugačiji plan za 23-godišnjeg Joška. U ljeto 2023. pridružio se Manchester Cityju i postao najskuplji stoper svih vremena.

Gvardiol je uz suigrače Oscara Bobba i Rayana Cherkija odgovarao na brzopotezna pitanja, a City je objavio snimku na društvenim mrežama. Upravo je jedan Gvardiolov odgovor "podigao prašinu".

Naime, Gvardiol je naveo stopera Liverpoola, Virgila van Dijka, kao svojeg nogometnog idola dok je odrastao. To je zasmetalo šačici navijača Cityja, s obzirom na to kako su City i Liverpool posljednjih deset godina glavni rivali za prvenstvo Engleske. Ipak, Van Dijk stariji je čak 11 godina od Gvardiola, stoga ne čudi što ga je Joško pratio dok je bio u nogometnom razvoju.