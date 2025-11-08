SLAVLJE NA POLJUDU
VIDEO Hajduk čak 42 dana nije igrao na Poljudu. Evo kako su nogometaši pozdravili Torcidu
SPLIT - Nogometaši Hajduka povećali su vodstvo na vrhu HNL-a na četiri boda u odnosu na drugoplasirani Dinamo, koji u nedjelju protiv Istre 1961 igra svoju utakmicu 13. kola. "Bijeli" su u prvoj utakmici na Poljudu još od 27. rujna pobijedili Osijek 2-0 i time produbili krizu "bijelo-plavih, a ovako su pozdravili navijače nakon utakmice.
