VIDEO Hajduk čak 42 dana nije igrao na Poljudu. Evo kako su nogometaši pozdravili Torcidu

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Matanić ima novog mecenu... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Između tri i pet tisuća ljudi skupilo se na splitskoj Rivi, na prosvjedu kojeg je organizirala Torcida. Sve događaje srpske manjine osiguravat će policija, SDP poziva Plenkovića da vrati ustavni poredak ili da ostavku. Žena u Velikoj Gorici zatukla prijatelja sjekirom na spavanju, već je osuđena za pokušaj ubojstva. Zvonko Stojević novi je mecena Dalibora Matanića, kupio je njegovu tvrtku, osuđen je za prevaru. Više u 24sata.

