SLAVLJE NA POLJUDU

VIDEO Hajduk čak 42 dana nije igrao na Poljudu. Evo kako su nogometaši pozdravili Torcidu

SPLIT - Nogometaši Hajduka povećali su vodstvo na vrhu HNL-a na četiri boda u odnosu na drugoplasirani Dinamo, koji u nedjelju protiv Istre 1961 igra svoju utakmicu 13. kola. "Bijeli" su u prvoj utakmici na Poljudu još od 27. rujna pobijedili Osijek 2-0 i time produbili krizu "bijelo-plavih, a ovako su pozdravili navijače nakon utakmice.

Hajduk - Osijek 00:32
Hajduk - Osijek | Video: Tomislav Gabelić/24sata

75 GODINA POSTOJANJA

VIDEO Torcida je protiv Osijeka na Poljudu proslavila rođendan

HAJDUK - OSIJEK 2-0 Fešta na terenu i na tribinama. Iako je Torcida ranije tijekom dana održala prosvjed na Rivi, na utakmicu je došla puna energije i spremnog grla na navijanje tokom svih 90 minuta. Prije 11 dana, 28. listopada, proslavila je 75. rođendan najstarija navijačka skupina u Europi

Transparent Torcide 00:32
Transparent Torcide | Video: Tomislav Gabelić/24sata
GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Pogledajte Krovinovićev milimetarski precizan udarac i Šeginu potvrdu slavlja Hajduka

HAJDUK - OSIJEK 2-0 Dočekali su Splićani povratak na Poljud po prvi puta nakon 27. rujna i utakmice s Lokomotivom. Već u petoj minuti zabio je domaćin za 1-0 preko Krovinovića, a Šego u 94. zabija šesti u sezoni za 2-0. Vratio se i Livaja s ozljede, a za goste je nastupio Anton Matković i to na mjestu gdje je potrgao ligamente

Hajduk - Osijek 02:08
Hajduk - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
