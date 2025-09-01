VIDEO Hajduk objavio isječke spornih sudačkih odluka suca Bela s utakmice protiv Rijeke

Stigla je prva reprezentativna stanka u sezoni i ujedno prilika klubovima u HNL-u da se konsolidiraju, preslože i možda još ojačaju momčad u završnici ljetnog prijelaznog roka. Peto kolo zaključili su Hajduk i Rijeka (2-2) spektakularnom utakmicom na Poljudu, u kojoj su 'bili' došli do boda u 96. minuti golom Rokasa Pukštasa te tako ostali na prvom mjestu kojeg dijele s Dinamom.

Kao što je to slučaj nakon gotovo svake utakmice u HNL-u, opet se vuku sudački repovi, svaka strana ima svoje prigovore na suđenje, a Hajduk se opet, drugo kolo u nizu, oglasio na društvenim mrežama, nezadovoljan sudačkim tretmanom u Jadranskom derbiju.

Objavili su kompilaciju sudačkih odluka glavnog arbitra Darija Bela. Riječ je o situacijama koje Bel nije označio kao prekršaj ili prekršaji za koje nije pokazao žuti karton igračima Rijeke. Dok čekamo analizu suđenja od strane Sudačke komisije, najbolje da sami pogledate i procijenite.