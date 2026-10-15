VIDEO Hajduk objavio sjajan video i ujedinio grad: 'Evo nas'

Navijačka groznica trese Split uoči dugoočekivanog europskog nastupa na prepunom Poljudu. Hajduk je podijelio upečatljiv videozapis na društvenim mrežama koji prikazuje snažnu povezanost kluba, grada i navijača pred veliki ispit.

Hajduk u 18.45 dočekuje slavni Ajax u sklopu ligaške faze Konferencijske lige. Nakon nedavne velike pobjede u derbiju protiv zagrebačkog Dinama rezultatom 2-1, momčad pod vodstvom Gonzala Garcije spremna je za novi europski iskorak. Atmosfera u gradu je na vrhuncu, a klub je dodatno rasplamsao strasti posebnom objavom na internetu.

Video započinje kadrom semafora na kojem svijetli poruka "EUROPO EVO NAS", jasno naglašavajući važnost ovog europskog nastupa za splitske "bijele". Kroz brzu montažu redaju se prepoznatljivi prizori Splita, od tržnice i peškarije do Dioklecijanove palače, a sve ih povezuje crveno-plavo-bijeli šal. U opisu stoji jednostavna, ali emotivna poruka kojom su iz kluba poručili da im je toplo oko duše.

Reakcije obožavatelja na video bile su sjajne, a mnogi su iskoristili priliku za dodatnu motivaciju momčadi. U komentarima se traži maksimalno zalaganje, uz želje da se na terenu i tribinama diše kao jedno. Neki zazivaju Marka Livaju u početnom sastavu, naglašavajući njegovu ključnu ulogu u ovakvim tvrdim dvobojima.

​- Oni dolaze na naše bojno polje, oni dolaze nama i oni će plesati kako ćemo mi svirati - poručio je jedan od brojnih navijača u komentarima, tražeći borbu svih devedeset minuta.

*uz korištenje AI-a