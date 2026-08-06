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VIDEO Šego šou u Vilniusu! Prvo zabio, pa fulao penal, a onda skinuo paučinu iz slobodnjaka

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Šego šou u Vilniusu! Prvo zabio, pa fulao penal, a onda skinuo paučinu iz slobodnjaka
Foto: Hajduk Digital TV
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Šego je mogao zabiti i drugi gol iz penala. Šotiček je u 13. minuti probio bok, nakon čega je srušen. Ponovno je napadač Hajduka bio izvođač. Ovoga puta pucao je po travnjaku u lijevi kut, ali pročitao ga je golman

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Hajduk je imao otvaranje iz snova u Litvi. "Bili" su utakmicu trećeg pretkola u Vilniusu protiv domaćeg Žalgirisa otvorili velikom prilikom već u trećoj minuti. Pajaziti je ukrao loptu u opasnoj zoni i odmah je gurnuo prema Šotičeku, koji je otišao nešto šire prema aut-liniji i potom pucao.

Loptu je odbio domaći golman, ali samo na nogu Šegi, kojeg je pri primanju srušio branič. Nizozemski sudac odmah je pokazao na bijelu točku, a odgovornost je preuzeo Šego, koji je penal i izborio. Pucao je silovito po sredini gola i pogodio.

Šego je mogao zabiti i drugi gol iz penala. Šotiček je u 13. minuti probio bok, nakon čega je srušen. Ponovno je napadač Hajduka bio izvođač. Ovoga puta pucao je po travnjaku u lijevi kut, ali pročitao ga je golman Šoškauskas. Pogledajte promašeni penal OVDJE.

Kazna za promašeni penal stigla je u 35. minuti. Bilenki je ušao u opasnu zonu pred golom Hajduka i lijepo proigrao Petkovića, koji se ubacio u kazneni prostor. Silić je izašao s gola, no Petković je prije njega stigao do lopte i poslao je ispod Hajdukova golmana za izjednačenje. Gol pogledajte OVDJE.

Ipak, prije kraja poluvremena Hajduk je vratio prednost. Pukštas je uzeo loptu i krenuo u solo prodor, a na rubu kaznenog prostora srušio ga je Bosančić. U idealnoj poziciji, na sredini, dvadesetak metara od gola, odgovornost je preuzeo Šego, koji je već postigao jedan gol iz slične situacije protiv Žiline. Ovoga puta zabio je možda i impresivnije. Sjajno je naciljao preko živog zida i pogodio same rašlje za novo vodstvo Hajduka.

U 56. minuti Dalisson je brzo izveo korner, obrana Žalgirisa nije se stigla postaviti, a lopta je stigla do Pajazitija. Albanski veznjak lijepo se namjestio na desnu nogu i potom plasiranim udarcem pogodio suprotni kut za povećanje vodstva Hajduka.

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Komentari 12
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