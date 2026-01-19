VIDEO Hladan kao led! Evo kako je Baturina zabio protiv Lazija

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina napokon pokazuje potencijal zbog kojeg su ga godinama isticali kao ponajveći talent hrvatskog nogometa. Nakon što je prije dva tjedna zabio "bombu" protiv Bologne i Comu donio bod, a potom prije nekoliko dana asistirao u porazu od Milana, sjajnu formu nastavio je i protiv Lazija u 21. kolu.

Ofenzivni veznjak zaigrao je na poziciji lažne desetke kod Cesca Fàbregasa, a za pogodak su mu bile dovoljne samo dvije minute. Primio je odloženu loptu od Alexa Vallea, sjajno se namjestio na desnu nogu i potom pucao.

Na putu prema golu lopta je okrznula lacijevog braniča, promijenila smjer i prevarila Provedela na vratima. Gol pogledajte OVDJE.

Utakmica Lazio - Como i dalje je u tijeku.