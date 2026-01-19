Obavijesti

KAKVA LAKOĆA

VIDEO Hladan kao led! Evo kako je Baturina zabio protiv Lazija

VIDEO Hladan kao led! Evo kako je Baturina zabio protiv Lazija
Bila je ovo treća kontribucija za redom za Martina Baturinu u talijanskom prvenstvu

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina napokon pokazuje potencijal zbog kojeg su ga godinama isticali kao ponajveći talent hrvatskog nogometa. Nakon što je prije dva tjedna zabio "bombu" protiv Bologne i Comu donio bod, a potom prije nekoliko dana asistirao u porazu od Milana, sjajnu formu nastavio je i protiv Lazija u 21. kolu.

Ofenzivni veznjak zaigrao je na poziciji lažne desetke kod Cesca Fàbregasa, a za pogodak su mu bile dovoljne samo dvije minute. Primio je odloženu loptu od Alexa Vallea, sjajno se namjestio na desnu nogu i potom pucao.

21. KOLO SERIE A Teška pobjeda Milana protiv Leccea, Modrić ušao s klupe
Teška pobjeda Milana protiv Leccea, Modrić ušao s klupe

Na putu prema golu lopta je okrznula lacijevog braniča, promijenila smjer i prevarila Provedela na vratima. Gol pogledajte OVDJE.

Utakmica Lazio - Como i dalje je u tijeku.

