VIDEO Hrgović priredio spektakl na presici! Odbio odgovoriti na hrvatskom, pokazao trbušnjake

Hrvatskog boksača Filipa Hrgovića (34) u subotu čeka borba karijere. "El animal" će u londonskoj O2 areni odmjeriti snage s velikom engleskom nadom, Mosesom Itaumom (21), neporaženim britanskim nokauterom kojeg su već na Otoku proglasili "novim Tysonom" i budućnosti teške kategorije. Kao da se Hrgovića tu ništa ne pita, a hrvatski borac je krupniji i znatno iskusniji od 21-godišnjeg Britanca.

Borba Hrgovića i Itaume bit će glavna na priredbi, a ekskluzivna prava prijenosa ima DAZN. Više detalja o tome kako i gdje gledati borbu pročitajte OVDJE. Njih su dvojica u četvrtak odradili konferenciju za javnost uoči borbe, a Hrgović je imao prilično zapažljiv javni nastup.

Najprije je odbio odgovoriti jednom novinaru na hrvatskom jeziku, uz objašnjenje kako "nitko drugi od prisutnih ne razumije hrvatski, pa to baš i nema smisla", a zatim je pokazao svoje isklesane trbušnjake i ironično poručio: "Pogledajte, kako sam mokar! To je zbog straha".