VIDEO Hrvat postao apsolutni hit u Turskoj. Pogledajte kako se grijao na nemilosrdnih -9!

Nesvakidašnji prizor s turskih nogometnih terena postao je viralni hit na društvenim mrežama, a u glavnoj ulozi našao se hrvatski golman Matija Orbanić. Čuvar mreže turskog drugoligaša Erzurumspor FK, u susretu protiv Coruma, pronašao je inovativan način kako se boriti protiv polarne hladnoće tijekom utakmice. Na utakmici je temperatura išla i do minus 9!

Na snimci koja je prikupila više od pola milijuna pregleda vidi se Orbanić kako za vrijeme utakmice, odigrane u gotovo nemogućim uvjetima na snijegom prekrivenom terenu, koristi kratak prekid kako bi se okrijepio. Dok su se ostali igrači borili sa zimom, hrvatski golman je iza svog gola sakrio malu bijelu čašu s toplim čajem. U nekoliko navrata, Orbanić se sagnuo, uzeo gutljaj vrućeg napitka i vratio se na svoju poziciju, a izraz olakšanja na njegovu licu jasno je pokazao koliko mu je ta mala pauza značila.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a turski navijači bili su oduševljeni snalažljivošću hrvatskog golmana. Komentari su bili ispunjeni humorom i simpatijama. Mnogi su mu u šali savjetovali da idući put ponese termosicu kako bi čaj duže ostao topao, dok su drugi primijetili da se njegov napitak vjerojatno brzo pretvorio u "ledeni čaj". Jedan korisnik ponudio mu je tradicionalne turske slatkiše, a bilo je i prijedloga da se igračima koji igraju u takvim uvjetima isplate dvostruke premije.

Susret 19. kola turske druge lige priveden je kraju pobjedom Erzurumspora rezultatom 1:0 protiv . Odluka je pala u 52. minuti, kada je Benhur Keser savladao gostujućeg golmana. Orbanić je prošlog ljeta pojačao Erzurumspor nakon pet godina provedenih u slovenskom Bravu. Karijeru je započeo u pulskoj Istri, a nosio je i dres Olimpije iz Ljubljane.