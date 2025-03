VIDEO Hrvat proživljavao horor u slovenskom drugoligašu: 'Spavalo nas je 17 u istoj kući!'

Hrvatski nogometaš Petar Bandić (25) nije previše poznat široj nogometnoj javnosti, ali ovo što mu se dogodilo u Sloveniji zaista je nevjerojatnu. Početkom veljače pojačao je tamošnjeg drugoligaša Dravu iz Ptuja, a kakvi su ga uvjeti dočekali, ispričao je za Sportske novosti.

- Ako svojom pričom mogu upozoriti pa makar jednog igrača da ne dođe u Dravu, napravit ću puno, pomoći ću nekome u životu i karijeri - započeo je igrač koji je u karijeri igrao za Međugorje, Radoboj, Nehaj...

- Prije mjesec dana stigao sam u Dravu nakon što sam se telefonski čuo s predsjednikom Andrejem Maglicom koji mi je rekao da dođem i da ću dobiti priliku. Sa mnom je zajedno u klub stiglo 20 novih igrača. Imali smo jedan trening, da bi mi sljedeći dan trener rekao da ne računa na mene, te na još jednog igrača. Bio je to zadnji dan prijelaznog roka i više nisam imao nikakvog izbora, bio sam doveden pred zid - nastavio je i dodao:

Foto: Screenshot/Tiktok

- Badava što sam već dogovorio sam dolazak s predsjednikom. Bio sam uvjeren da član Drave, ali ispalo je da to nije tako. Otišao sam iz kluba, ali predsjednik mi je rekao da će me prijaviti kao igrača Drave, te da ću se možda vratiti do kraja sezone.

Međutim, Drava je zbog dvije izgubljene utakmice zaredom promijenila trenera, a Bandić je pozvan da se vrati. Ipak, nije ispalo kako je očekivao.

- Vratio sam se u Ptuj, počeo trenirati, ali uvijek sam, sa strane, izvan momčadi. Imam 25 godina, nisam neki ‘klinac‘ koji ima 16 pa da me se tako tretira. Nakon nekoliko treninga to više nije imao smisla, pa je odlazak bio jedino logično rješenje. Predsjednika za sve to nije bilo briga, a meni je izravno uništio pola godine karijere.

Foto: Screenshot/TikTok

Možda i najšokantniji detalji priče jesu oni o životnim uvjetima u kakvim se našao.

- Čak 17 igrača živi u istoj kući! Kao da smo svi mi neki migranti. Nitko mi nije vjerovao u to što pričam, pa sam snimio kuću i uvjete koji vladaju u njoj. Čak je i policija zaustavila jednog suigrača, jer nema boravišnu dozvolu za Sloveniji. Dečki igraju za 200 eura, ne vjerujem da itko ima veću plaću od 500 eura, stvarno je kaos u klubu - rekao je i dodao:

- Zahtjevi u klubu su kao da igrate prvoligaški nogomet. Treniraš dva puta dnevno, a živiš kao izbjeglica. Kako ćeš živjeti s 200, pa i 500 eura? A živiš kao pas, jer kad sam prvi put došao, morao sam spavati na podu.

Bandić je priznao da si je javnim istupom možda odmogao u karijeri, ali i istaknuo da je netko morao reći u kakvim uvjetima je živio i igrao.

- Vjerojatno bih da sam barem igrao istrpio puno toga, kao i mnogi igrači Drave, jer - eto - igraš, netko će te možda vidjeti. Postoje stvari koje javnost mora znati, postoje neke granice ispod kojih nitko ne bi smio ići - zaključio je za SN.