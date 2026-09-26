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VIDEO Hrvatska primila gol iz auta. Pogledajte pogreške oba stopera kod prvog udarca Češke

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Hrvatska primila gol iz auta. Pogledajte pogreške oba stopera kod prvog udarca Češke
Foto: SportKlub/screenshot
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ČEŠKA - HRVATSKA 1-1 Šok u Pragu! Hrvatska nakon Modrićeva gola brzo prosula vodstvo, a Češka je iz gotovo bezazlene akcije kaznila uspavanu obranu

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Samo sedam minuta nakon vodećeg gola u Pragu, koji je zabio Luka Modrić, Hrvatska je primila protiv Češke na otvaranju Lige nacija. Domaćini su izjednačili golom Adama Karabeca koji je ostao sam kao duh na povratnoj lopti na 12-13 metara od gola i pospremio je pokraj nemoćnog Dominika Livakovića.

Nakon auta na centru loše su se postavila oba hrvatska stopera. Adam Hložek, 24-godišnji igrač Hoffenheima, pobjegao je Jošku Gvardiolu, a potom je loptu pri pokušaju čišćenja glavom promašio i Luka Vušković. Hložek je prošao do šesnaesterca i dao povratnu loptu Karabecu, nogometašu praške Sparte, koji ju je mirno primirio i zabio iz prvog udarca Češke na utakmici uopće.

Ne znamo je li novi stručnjak za prekide u stožeru reprezentacije Gianni Vio radio na obrani auta, ali čini se da bi i to trebalo doći na dnevni red. Jer je iz gotovo bezopasne situacije Hrvatska primila gol.

Gol Karabeca Hrvatskoj pogledajte OVDJE.

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