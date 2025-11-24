VIDEO Igrač Evertona nasrnuo na svog suigrača pa izletio van! Pogledajte bizarno isključenje

Manchester United i Everton igraju zadnju utakmicu 12. kola engleske Premier lige. Nevjerojatna situacija dogodila se u 13. minuti susreta kada je Idrissa Gueye dobio izravan crveni karton. Neobična situacija koja je šokirala Everton, ali koji je nakon toga zaigrao bolje i s igračem manje poveo 1-0 na Old Traffordu.

Naime, došlo je do svađe između Gueyea i njegovog suigrača Michaela Keanea nakon jedne akcije Uniteda. Počeli su vikati jedan na drugog i krenulo je naguravanje. Keane se unio Guyeu u lice i odgurnuo ga glavom, a Gueye ga je ošamario. Sve je to gledao sudac Tony Harrington i odmah pokazao crveni karton Senegalcu. On je tu još više poludio te je ostao u nevjerici, a Keane mu je pokazao prstom da je napravio glupost. Gueyea su suigrači otpratili s terena i Everton je ostao s igračem manje.

Ipak, United nije iskoristio igrača manje, a onda je u 29, minuti Dewsbury-Hall prekrasno pogodio za 1-0 i vodstvo gostiju. Domaći su se tek tada malo probudili i počeli pritiskati, ali nisu zabili do kraja poluvremena. Veliki posao za United u nastavku jer je prvo poluvrijeme bilo za zaborav, a pobjedom može ući u top 5.