Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEVJEROJATNO

VIDEO Igrač Evertona nasrnuo na svog suigrača pa izletio van! Pogledajte bizarno isključenje

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Igrač Evertona nasrnuo na svog suigrača pa izletio van! Pogledajte bizarno isključenje
Foto: Phil Noble

Idrissa Gueye je u 13. minuti u lice udario svog suigrača i zaradio izravan crveni karton. Nevjerojatna situacija koja je ostavila Everton s igračem manje, ali United to nije iskoristio u prvom dijelu

Manchester United i Everton igraju zadnju utakmicu 12. kola engleske Premier lige. Nevjerojatna situacija dogodila se u 13. minuti susreta kada je Idrissa Gueye dobio izravan crveni karton. Neobična situacija koja je šokirala Everton, ali koji je nakon toga zaigrao bolje i s igračem manje poveo 1-0 na Old Traffordu.

Premier League - Manchester United v Everton
Foto: Phil Noble

Naime, došlo je do svađe između Gueyea i njegovog suigrača Michaela Keanea nakon jedne akcije Uniteda. Počeli su vikati jedan na drugog i krenulo je naguravanje. Keane se unio Guyeu u lice i odgurnuo ga glavom, a Gueye ga je ošamario. Sve je to gledao sudac Tony Harrington i odmah pokazao crveni karton Senegalcu. On je tu još više poludio te je ostao u nevjerici, a Keane mu je pokazao prstom da je napravio glupost. Gueyea su suigrači otpratili s terena i Everton je ostao s igračem manje.

Crveni karton pogledajte OVDJE.

Ipak, United nije iskoristio igrača manje, a onda je u 29, minuti Dewsbury-Hall prekrasno pogodio za 1-0 i vodstvo gostiju. Domaći su se tek tada malo probudili i počeli pritiskati, ali nisu zabili do kraja poluvremena. Veliki posao za United u nastavku jer je prvo poluvrijeme bilo za zaborav, a pobjedom može ući u top 5.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Noćna mora legende: 'Sin mi je oslijepio od neizlječive bolesti. Dao bih mu svoje oči...'
STRAŠNA SITUACIJA

FOTO Noćna mora legende: 'Sin mi je oslijepio od neizlječive bolesti. Dao bih mu svoje oči...'

Michael Owen osvojio je Zlatnu loptu 2001. godine, a mirovinu provodi sa suprugom Louise i četvero djece. Njegov sin James boluje od neizlječive Stargardtove bolesti zbog koje je oslijepio
Dinamove zimske promjene: Odlaze čak sedmorica? Želje su Brazilac i dva mlada Hrvata...
STIŽU NOVE PROMJENE

Dinamove zimske promjene: Odlaze čak sedmorica? Želje su Brazilac i dva mlada Hrvata...

Livaković je već u 'kućici', a posljednjih tjedana u Maksimiru je dobro kotirao desni bek Paul Tabinas, reprezentativac Filipina koje je do svibnja vodio Albert Capellas. Ipak, čelnici Dinama dat će priliku Noi Mikiću...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025