VIDEO Igrač Thuna promašio je nemoguće protiv Hajduka, a Dalisson skoro dao čudesan gol!

Hajduk je u drugom kolu Konferencijske lige slavio 1-0 na gostovanju protiv švicarskog prvaka Thuna. Dalisson je zabio jedini gol na utakmici, a lako je na utakmici moglo biti i više golova. Naime, golman domaćih obranio je penal Micheleu Šegi u 68. minuti, a šest minuta kasnije, Thun je imao ogromnu priliku za izjednačenje.

Tada se u sjajnoj šansi našao Noah Christoffersson, koji je trebao samo pospremiti loptu u mrežu s otprilike pet metara. Kao da je u glavi već zapisao gol u mreži, pa mu je nedostajalo koncentracije u završnici. Promašio je potpuno prazan gol, s obzirom na to da je Silić istrčao na dodavanje.

Foto: Arenasport/Screenshot

Dalisson je krajem utakmice skoro zabio svoj drugi gol na utakmici, kada je skoro senzacionalno zabio s otprilike 40 metara, ali je pogodio gredu. Ipak, Hajduk je sačuvao 1-0 i ostvario drugu uzastopnu pobjedu u Konferencijskoj ligi, a šansu Dalissona pogledajte OVDJE.