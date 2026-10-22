Obavijesti

Sport

Komentari 0
BILO JE NAPETO

VIDEO Igrač Thuna promašio je nemoguće protiv Hajduka, a Dalisson skoro dao čudesan gol!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Igrač Thuna promašio je nemoguće protiv Hajduka, a Dalisson skoro dao čudesan gol!
Foto: Arenasport/Screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hajduk je u Švicarskoj srušio Thun 1-0 i upisao drugu pobjedu zaredom u Konferencijskoj ligi! Dalisson je bio junak, a Šega i grede držale su dramatičan finiš

Admiral

Hajduk je u drugom kolu Konferencijske lige slavio 1-0 na gostovanju protiv švicarskog prvaka Thuna. Dalisson je zabio jedini gol na utakmici, a lako je na utakmici moglo biti i više golova. Naime, golman domaćih obranio je penal Micheleu Šegi u 68. minuti, a šest minuta kasnije, Thun je imao ogromnu priliku za izjednačenje.

Tada se u sjajnoj šansi našao Noah Christoffersson, koji je trebao samo pospremiti loptu u mrežu s otprilike pet metara. Kao da je u glavi već zapisao gol u mreži, pa mu je nedostajalo koncentracije u završnici. Promašio je potpuno prazan gol, s obzirom na to da je Silić istrčao na dodavanje. 

Foto: Arenasport/Screenshot

Dalisson je krajem utakmice skoro zabio svoj drugi gol na utakmici, kada je skoro senzacionalno zabio s otprilike 40 metara, ali je pogodio gredu. Ipak, Hajduk je sačuvao 1-0 i ostvario drugu uzastopnu pobjedu u Konferencijskoj ligi, a šansu Dalissona pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Paragvajska plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom
IMA SVOJE PRINCIPE

FOTO Paragvajska plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je šefove iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji. Nakon Igara se umirovila i sada okrenula drugoj karijeri
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
Dinamo - NEC 2-4: Neuvjerljivi 'modri' potonuli na Maksimiru
NIZOZEMCI SLAVILI

Dinamo - NEC 2-4: Neuvjerljivi 'modri' potonuli na Maksimiru

DINAMO - NEC 2-4: Beljo je bio dvostruki strijelac (33', 37') za Dinamo u prvom porazu u Europskoj ligi. NEC je poveo u 25. minuti, modri okrenuli, ali je bilo 2-2 na poluvremenu. U drugom Dinamo nije bio ravnopravan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026