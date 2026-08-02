VIDEO Igrači Hajduka na teren u Varaždinu izašli u majicama s posebnom porukom. Evo zašto

Hajduk u Varaždinu gostuje na otvaranju nove sezone HNL-a. Splićani se nakon ispadanja i poraza od ciparskog Pafosa u drugom pretkolu Europske lige nadaju uzeti tri boda u Baroknom gradu i vratiti se na pobjedničke staze. U prvoj utakmici trener Gonzalo Garcia nije mogao računati na Roka Brajkovića koji je ozlijeđen.

Naime, Brajković teško je ozlijedio koljeno prije uzvratne utakmice s Pafosom. Kako prve procjene pokazuju, za Brajkovića je sezona najvjerojatnije već gotova. Napadač Splićana zabio je gol u prvoj utakmici kvalifikacija za Europsku ligu protiv Žiline.

Uoči utakmice s Varaždinom, njegovi suigrači su izašli u posebnim majicama. Na njima je pisalo 'Brajka, uz tebe smo'. Video pogledajte OVDJE.