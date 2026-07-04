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VIDEO Igrači Zelenortskih Otoka se slikali s Messijem: 'Na terenu me izudarali, a sad traže fotku'

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Igrači Zelenortskih Otoka se slikali s Messijem: 'Na terenu me izudarali, a sad traže fotku'
Foto: Screenshot/X
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Zelenortski Otoci šokirali su Argentinu i izborili produžetak, a onda je Messi nakon drame nasmijano pozirao s protivnicima

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Argentina je teškom mukom svladala Zelenortske Otoke nakon 120 minuta utakmice u šesnaestini finala SP-a. Nogometaši Otoka bili su shrvani nakon utakmice i svjesni koliko su blizu bili da naprave možda i najveću senzaciju u povijesti Mundijala. Nakon početnih emocija, vratili su se u stvarnost i nakon susreta odlučili zamoliti Lionela Messija za fotografiju.

Po mnogima najbolji nogometaš u nogometnoj povijesti s osmijehom je pristao na fotografiju te se našalio.

- Pitali su me za dres, za sve... A na terenu me izudaraju, haha.

Argentinac je bio glavna figura 'gaučosa' u novoj pobjedi izabranika Lionela Scalonija. Zabio je gol za vodstvo u 29. minuti susreta, a asistirao je za autogol Borgesa u drugom poluvremenu produžetka. Argentina će u osmini finala igrati protiv Egipta.

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Komentari 10
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