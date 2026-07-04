VIDEO Igrači Zelenortskih Otoka se slikali s Messijem: 'Na terenu me izudarali, a sad traže fotku'

Argentina je teškom mukom svladala Zelenortske Otoke nakon 120 minuta utakmice u šesnaestini finala SP-a. Nogometaši Otoka bili su shrvani nakon utakmice i svjesni koliko su blizu bili da naprave možda i najveću senzaciju u povijesti Mundijala. Nakon početnih emocija, vratili su se u stvarnost i nakon susreta odlučili zamoliti Lionela Messija za fotografiju.

The Cape Verde players were waiting for Messi to finish the Q&A, so they could take photos with him. 😭



pic.twitter.com/KNpL5PqFOe — MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 4, 2026

Po mnogima najbolji nogometaš u nogometnoj povijesti s osmijehom je pristao na fotografiju te se našalio.

- Pitali su me za dres, za sve... A na terenu me izudaraju, haha.

The smile on Messi’s face while taking selfie after selfie with the Cape Verde players after the game. They really swore he doesn’t vibe with Black players. 🩵😭 pic.twitter.com/0QgRfEDqRT — MC (@CrewsMat10) July 4, 2026

Argentinac je bio glavna figura 'gaučosa' u novoj pobjedi izabranika Lionela Scalonija. Zabio je gol za vodstvo u 29. minuti susreta, a asistirao je za autogol Borgesa u drugom poluvremenu produžetka. Argentina će u osmini finala igrati protiv Egipta.