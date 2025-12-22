VIDEO Igrači Zrinjskog u transu pjevaju, a euforični Štimac viče: 'Šef časti, navalite na pivu!'

Na krilima povijesnog plasmana u eliminacijsku fazu Konferencijske lige, Zrinjski je u velikom derbiju prvenstva BiH gostovao u Banjoj Luci kod Borca koji je uoči 19. kola imao čak šest bodova prednosti.

Pokretanje videa... 01:16 Fešta navijača Zrinjskog | Video: 24sata Video

Bio je to pravi, "vatreni derbi, pun tenzija i uzbuđenja, a na kraju su gosti iz Mostara uzgrabili sva tri boda (1-0). Situacija koja je odlučila pobjednika bila je ona iz 51. minute kada je Grahovac srušio Ivančića u svom kaznenom prostoru. Jako dugo trajala je provjera u VAR sobi, a na koncu je sudac Nihad Ljajić svirao penal. Bivši igrač Dinama i Slaven Belupa Matej Šakota uzeo je loptu i izveo jedanaesterac, njegov pokušaj obranio je golman Borca, ali lopta se vratila Šakoti koji ju je pospremio u mrežu.

Igor Štimac, trener Zrinjskog, euforično je proslavio pobjedu sa svojim igračima. Feštalo se do zore, na putu do Mostara, a sve je dokumentirao bivši hrvatski izbornik koji je na društvenim mrežama objavio videozapis u kojem pjevaju hit Halida Bešlića 'Taman je'. Snimao je igrače kako pjevaju, a nakon što se autobus zaustavio, raspoloženi Štimac je viknuo: "Šef časti. Ajmo, navali na pivu!"

Foto: Denis Kapetanovic

Zrinjski je tako, u svlavljeničkoj atmosferi, otišao na zimsku stanku, a nakon povratka ih čeka nastavak misije. Lov za Borcem koji u domaćem prvenstvu ima tri boda viška, dok će u Konferencijskoj ligi igrati povijesnu utakmicu eliminacijske faze.