VIDEO Italija doživjela još jedan debakl, a Donnarumma se na kraju htio potući s Lukakuom!

Belgija je na Olimpicu svladala Italiju 2-0, a završnicu utakmice obilježio je i sukob Romelua Lukakua i Gianluigija Donnarumme. Belgijski napadač ušao je u igru u 84. minuti, a nekoliko minuta poslije našao se u središtu incidenta s talijanskim vratarom. Nakon posljednjeg belgijskog gola Lukaku je prema tribinama gestikulirao pokazujući rezultat 2-0, a potom stavio prst na usta. Domaća publika ranije ga je ispratila zvižducima nakon ulaska u igru; Donnarumma je reagirao na njegovu gestu te mu prišao na sredini terena.

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Nakon kratke verbalne rasprave dvojica igrača našla su se licem u lice. Situacija je brzo postala napeta, ali su ih sudac i ostali nogometaši razdvojili. I Lukaku i Donnarumma zbog incidenta su zaradili žuti karton, dok je u gužvi opomenu dobio i Daniel Maldini.

Situaciju s kraja dvoboja pogledajte OVDJE.

Prema pisanju Gazzette dello Sport, Lukaku je gestom prema Donnarummi želio naglasiti vodstvo svoje momčadi, nakon čega je talijanski kapetan krenuo prema njemu. Belgija je do pobjede stigla pogocima Mikea Godtsa i Dodija Lukébakija, a susret je ujedno bio prvi dvoboj dviju reprezentacija u novom izdanju Lige nacija.