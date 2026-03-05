VIDEO Ivanova borba ujedinila je cijelu Hrvatsku. Evo što nam je rekao uoči utakmice Dinama

RIJEKA - HAJDUK 3-2

VIDEO Rujevica je umuknula, a onda se tresla. Pogledajte sve golove epskog derbija Jadrana RIJEKA - HAJDUK 3-2 Dvaput su Splićani vodili na Rujevici i činilo se da će prekinuti troipolgodišnji niz bez pobjede, pogađali su Pukštas i Brajković, ali su se domaćini nakon dva penala Dantasa i Fruka vraćali u igru, a potom je u 110. minuti neočekivani junak Gabriel Rukavina zabio za totalni preokret branitelja naslova i prolazak u polufinale Kupa.

