VIDEO Ivanović je opet zabio u Francuskoj! U nastavku je ušao u igru i spasio Lens od poraza

Nogometaši Lensa, aktualni doprvaci francuske Ligue 1, osvojili su gostujući bod kod Le Mansa u četvrtom kolu odigravši 2-2, premda je domaćin vodio 2-0. Bourabaa u 32. i Calodat u 44. minuti su bili strijelci za 2-0 Le Mansa i tešku gostujuću situaciju. Mnogo je Lensu pomogao pogodak Sime u nadoknadi prvog dijela čime je zaostatak postao dohvatljiviji u nastavku utakmice.

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Pokretanje videa... 07:29 Franjo Ivanović i Petar Sučić | Video: Tomislav Gabelić/24sata

U 46. minuti za Lens je zaigrao hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović koji je vrlo brzo postigao pogodak, u 51. je bio strijelac za 2-2 što je ostao konačan rezultat premda su obje momčadi do kraja imale dosta prilika za treći pogodak i potencijalnu pobjedu.

Le Mansu je ovo bio treći bod u sezoni, dok Lens sada ima četiri boda. Ivanoviću je ovo bio drugi ligaški pogodak ove sezone. U prvom nedjeljnom dvoboju nogometaši Lillea su pred svojim navijačima s 2-0 svladali Troyes. Lille je ovom pobjedom stigao na sam vrh ljestvice te nakon četiri utakmice ima deset bodova, koliko su skupili i Monaco i Rennes. Troyes je sada na pobjedi, remiju i dva poraza.

Već u drugoj minuti Lille je poveo, ali je pogodak Haldarssona poništen zbog zaleđa. Sve je bilo regularno u 18. minuti kada je gostujuću mrežu naciljao Santos, a četiri minute kasnije opet je domaćinu poništen pogodak. Tada je Diaz bio strijelac, ali opet nakon zaleđa. Sve do 92. minute bilo je 1-0, a tada je dvoboj zaključen pogotkom Mbappea za konačnih 2-0.