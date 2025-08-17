Unatoč tome što nije zabio ni asistirao, Perišić je odigrao solidnu utakmicu i zaradio ocjenu 7,2 prema Sofascoreu. Istaknuo se s 5/5 točnih dugih lopti i sedam dobivenih duela te tri otklonjene opasnosti
SOLIDNA PARTIJA
VIDEO Ivanu Perišiću svih 90 minuta u novoj pobjedi PSV-a!
Čitanje članka: < 1 min
PSV Eindhoven pobijedio je Twente 2-0 u gostima u 2. kolu nizozemskog prvenstva. Ivan Perišić odigrao je cijelu utakmicu za goste, a ovog puta ostao je bez gola ili asistencije.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Za 0-1 je zabio Bruns u svoju mrežu u sedmoj minuti, a konačan rezultat postavio je Schouten u 54.
Unatoč tome što nije zabio ni asistirao, Perišić je odigrao solidnu utakmicu i zaradio ocjenu 7,2 prema Sofascoreu. Istaknuo se s 5/5 točnih dugih lopti i sedam dobivenih duela te tri otklonjene opasnosti.
PSV je maksimalan nakon prva dva kola i to s gol razlikom 8:1. Twente je bez bodova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku