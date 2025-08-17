Obavijesti

SOLIDNA PARTIJA

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ivanu Perišiću svih 90 minuta u novoj pobjedi PSV-a!
Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

PSV Eindhoven pobijedio je Twente 2-0 u gostima u 2. kolu nizozemskog prvenstva. Ivan Perišić odigrao je cijelu utakmicu za goste, a ovog puta ostao je bez gola ili asistencije. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dalić o Perišiću na Poljudu 00:33
Dalić o Perišiću na Poljudu | Video: Slavko Midžor/PIXSELL

Za 0-1 je zabio Bruns u svoju mrežu u sedmoj minuti, a konačan rezultat postavio je Schouten u 54. 

Golove pogledajte OVDJE

Unatoč tome što nije zabio ni asistirao, Perišić je odigrao solidnu utakmicu i zaradio ocjenu 7,2 prema Sofascoreu. Istaknuo se s 5/5 točnih dugih lopti i sedam dobivenih duela te tri otklonjene opasnosti. 

PSV je maksimalan nakon prva dva kola i to s gol razlikom 8:1. Twente je bez bodova. 

