VIDEO Ivica Trušček 'oči u oči' s 'Kraljem Njemačke'. Sve je spremno za spektakl u Kölnu

Ivica Trušček (42. godine, 44-39) ove će subote po 84. put ući u kavez na Oktagonovu velikom eventu u Kölnu. Najiskusniji hrvatski borac borit će se protiv Christiana Eckerlina (38, 17-7-1), velike njemačke zvijezde koja je dobila nadimak "kralj Njemačke" nakon pobjede nad Christianom Jungwirthom.

Borba se održava u velter kategoriji, a oba su borca zadovoljila traženih 77,1 kilogram. Dan uoči meča izvagali su se i odradili posljednje sučeljavanje. Prvo sučeljavanje Trušček je propustio, a tada ga je Eckerlin ismijavao i rekao da se nada kako će stići na borbu.

Ivica je sada stigao i uvjeren je u pobjedu. Da između njih dvojice itekako ima neriješenih računa, vidjelo se i na sučeljavanju, gdje nisu skidali pogled jedan s drugoga.

Njihovu borbu prvi će put besplatno prenositi i njemački RTL, što dovoljno govori o veličini ovog eventa. Održava se u Lanxess Areni u Kölnu, koja prima oko 18.500 gledatelja. Budući da će i parter oko ringa biti slobodan, očekuje se da će borbu Truščeka i Eckerlina uživo pratiti više od 20.000 navijača.

Event počinje u 18 sati, a Trušček je naslovna borba večeri. U ring bi trebao ući oko 22.30.