Obavijesti

Sport

Komentari 4
JOŠ MALO PA GOTOVO

VIDEO Iz ptičje perspektive. Evo kako sad izgleda Kranjčevićeva

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Iz ptičje perspektive. Evo kako sad izgleda Kranjčevićeva
Foto: Zagrebačka Infrastruktura/YouTube

U Kranjčevićevoj se gradi stadion koji će biti dom Dinamu i Lokomotivi dok će se Maksimir rušiti i graditi iznova. Tribine već stoje, krov je djelomično postavljen, a stadion će biti spreman 2027. godine

Admiral

U tijeku je izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj ulici kojeg će iduće sezone kao svoj dom koristiti Dinamo i Lokomotiva. Stadion polako dobiva konačne obrise; već su vidljive tribine, dio krova je postavljen, a cijeli projekt izgleda puno ozbiljnije nego prije nekoliko mjeseci.

POGLEDAJTE GALERIJU: Kranjčevićeva iz zraka

Pogled iz zraka na radove na novom stadionu u Kranjčevićevoj Pogled iz zraka na radove na novom stadionu u Kranjčevićevoj Pogled iz zraka na radove na novom stadionu u Kranjčevićevoj
21
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sjeverna i istočna tribina su u završnoj fazi; na sjevernoj tribini završena je montaža armiranobetonskih elemenata i velik dio konstrukcije je gotov - krov je već djelomično postavljen, pa se iz zraka vidi konačna silueta stadiona. Na zapadnoj tribini još se intenzivno izvode glavni građevinski radovi jer će tamo biti svlačionice, VIP loža i medijski prostori.

U tijeku su i radovi na fasadi, vanjskom omotaču stadiona i unutarnjim prostorijama ispod tribina. Oko stadiona uređuju se prometnice, pješačke površine i novi trg. Planirani rok završetka radova bio je krajem 2026., ali vjerojatno će kompletan stadion biti spreman za korištenje u ožujku 2027. godine. Stadion će imati kapacitet od 11.163 mjesta i sve tribine bit će natkrivene. Zadovoljavati će Uefinu četvrtu kategoriju, što znači da će moći ugostiti europske utakmice visokog ranga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Neprepoznatljiva Serena! Pogledajte brutalnu preobrazbu
STESALA SE TENISKA IKONA

FOTO Neprepoznatljiva Serena! Pogledajte brutalnu preobrazbu

Serena Williams opet diže prašinu! Hoće li se vratiti na teniske terene? Ne zna ni sama, ali je na listi za doping kontrole. Jim Courier misli da će je opet vidjeti u akciji
FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole: 'Bilo je jako puno odricanja s moje strane'
MISLAV I SUZANA ORŠIĆ

FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole: 'Bilo je jako puno odricanja s moje strane'

Suzana Oršić, supruga nogometne zvijezde, pretvorila je strast prema dizajnu u uspješan biznis! Od srednjoškolske ljubavi do poduzetnice, njezina priča inspirira
FOTO Legendu Hajduka ispratili na vječni počinak uz pjesmu: 'Kad umrem umotan u bilo...'
POČIVAO U MIRU

FOTO Legendu Hajduka ispratili na vječni počinak uz pjesmu: 'Kad umrem umotan u bilo...'

Na sprovod legendarnog Ive Bege došli su svi. Od Šurjaka, Ivkovića, Matkovića i Rožića, preko Gudelja, Dražića, Primorca, Vulića, Pralije, do igrača koji su budućnost Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026