VIDEO Iz ptičje perspektive. Evo kako sad izgleda Kranjčevićeva

U tijeku je izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj ulici kojeg će iduće sezone kao svoj dom koristiti Dinamo i Lokomotiva. Stadion polako dobiva konačne obrise; već su vidljive tribine, dio krova je postavljen, a cijeli projekt izgleda puno ozbiljnije nego prije nekoliko mjeseci.

Sjeverna i istočna tribina su u završnoj fazi; na sjevernoj tribini završena je montaža armiranobetonskih elemenata i velik dio konstrukcije je gotov - krov je već djelomično postavljen, pa se iz zraka vidi konačna silueta stadiona. Na zapadnoj tribini još se intenzivno izvode glavni građevinski radovi jer će tamo biti svlačionice, VIP loža i medijski prostori.

U tijeku su i radovi na fasadi, vanjskom omotaču stadiona i unutarnjim prostorijama ispod tribina. Oko stadiona uređuju se prometnice, pješačke površine i novi trg. Planirani rok završetka radova bio je krajem 2026., ali vjerojatno će kompletan stadion biti spreman za korištenje u ožujku 2027. godine. Stadion će imati kapacitet od 11.163 mjesta i sve tribine bit će natkrivene. Zadovoljavati će Uefinu četvrtu kategoriju, što znači da će moći ugostiti europske utakmice visokog ranga.