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VIDEO Jakirović je opet hit na Otoku! Pitali ga kako je njegov igrač bizarno prevrnuo jurilicu

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Jakirović je opet hit na Otoku! Pitali ga kako je njegov igrač bizarno prevrnuo jurilicu
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Foto: Scott Heppell
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Dan uoči utakmice je velški reprezentativac i igrač Hull Cityja, Sorba Thomas, doživio prometnu nesreću u blizini klupskog trening centra

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Hrvatski trener Sergej Jakirović radi senzacionalan posao s Hull Cityjem. Nakon što je lani nadmašio sva očekivanja i izborio promociju u Premier ligu, Jakirović i njegova momčad uživaju u sjajnom ulasku u sezonu s osam bodova u četiri utakmice, u kojima su "tigrovi" uzeli skalp velikanima kao što su Manchester United (2-0) i Chelsea (2-2).

Dan uoči utakmice je velški reprezentativac i igrač Hull Cityja, Sorba Thomas, doživio prometnu nesreću u blizini klupskog trening centra. Njegov Land Rover Defender od skoro 170.000 eura se prevrnuo, no na svu sreću, Thomas je prošao bez ikakvih ozljeda.

Premier League - Hull City v Manchester United
Foto: Scott Heppell

Iako je bio u kadru za utakmicu protiv Chelseaja i sjedio na klupi, Thomasov izostanak iz prve postave potaknuo je novinarsko pitanje o igračevom stanju.

​- Vidjeli ste fotografije... Max Verstappen! - ispalio je Jakirović kroz smijeh.

Nakon što je nasmijao okupljene, pojasnio je situaciju.

​- Sve je u redu, hvala Bogu. Dogodila se nesreća kakva se može dogoditi svakome. Jedini problem je šteta na automobilu, on je dobro - umirio je Jakirović javnost.

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