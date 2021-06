Novak Đoković sinoć je nešto iza ponoći okončao dramu i slavio protiv Matea Berrettinija s 6-3, 6-2, 6-7(5), 7-5 te tako izborio 58. meč protiv Rafaela Nadala, deveti na Roland Garrosu.

Bila je to sve samo ne lagan meč za prvog reketa svijeta koji je nakon prva dva osvojena seta mislio da će se prošetati do pobjede. No, Talijan je u trećem setu ponudio tek jednu 'break-loptu' koju Novak nije iskoristio, a kasnije u drami 13. igre i zaključio set.

I u četvrtom je Berrettini igrao odličnom. Novak je tankirao i čekao da Talijan pobjedi sam sebe, ali ovaj je ponovno ponudio tek jednu 'break loptu', pri rezultatu 3-2 za Noleta.

Đoković ju tada nije iskoristio, a nije ni prve dvije meč lopte u gemu kada je Berrettini servirao za 'tie-break'.

Novak je u tom poenu prepustio inicijativu Talijanu, a ovaj je fantastičnim forhendom kaznio njegovu pasivnost na što je Srbin totalno poludio.

- Je*em ti život, breee - derao se prema svojem kutu te je malo falilo da ne baci svoj reket prema njima, a sve se jasno čulo budući da su tada tribine bile ispražnjene.

Sljedeću meč loptu je iskoristio i ušao u polufinale Roland Garrosa, a svoj uspjeh glasno je proslavio.

Nakon što su se emocije primirile, odradio je i pressicu na kojoj se osvrnuo na novi nadolazeći spektakl koji je na rasporedu u petak. Novak je na pariškoj zemlji slavio protiv Nadala tek jednom u karijeri.

- Taj meč je poseban. Priznajmo, najveći je izazov koji možete imati igrati na zemlji protiv Nadala, na ovom terenu na kojem je imao toliko uspjeha u karijeri, u završnoj fazi Grand Slama. Naravno, svaki put kad se suočimo, postoji dodatna napetost i očekivanja. Vibracije su različite hodajući s njim na terenu. Ali zato je naše rivalstvo povijesno, mislim, za ovaj sport. Imao sam privilegij igrati toliko puta protiv njega - rekao je Đoković.

U drugom polufinalu igraju Nijemac Alexander Zverev i Grk Stefanos Tsitsipas.