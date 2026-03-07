VIDEO Je li Celta oštećena protiv Reala? Pogledajte oštar start

Nogometaši Real Madrida odigrali su u petak navečer ligaški dvoboj sa Celtom Vigo i pobijedili 2-1. U zadnjoj minuti sudačke nadoknade gol za nov tri boda zabio je kapetan Federico Valverde. S ovom pobjedom 'kraljevski klub' približio se Barceloni na bod, ali Katalonci imaju utakmicu manje te će susret 27. kola igrati u subotu od 21.00 sati u gostima protiv Bilbaa. Gol za Madriđane dao je još Aurelien Tchouaméni, dok je za klub iz Viga zabio Borja Iglesias.

Gol koji je zabio Valverde prema mnogima nije regularan zbog prekršaja iz iste akcije. Veznjak Manuel Angel Moran uklizao je na sredini terena Fernandu Lopezu, ali glavni sudac Isidro Diaz nije se oglasio. Spomenutu akciju i prethodne golove možete pogledati OVDJE.

Trener Celte Claudio Giráldez nije skrivao nezadovoljstvo i nakon utakmice.

- Bio je to čisti prekršaj s obje noge. Nemam više ništa za dodati, kratko je rekao nakon susreta.

Madriđani se muče ove sezone u La Ligi i nakon dva vezana poraza od Osasune i Getafea uspjeli su slaviti protiv Celte u gostima. Trener Alvaro Arbeloa je na susretu imao incident s Ardom Gülerom; Turčin, vidno nezadovoljan i sa sarkastičnim osmijehom na licu, nije htio dati ruku Španjolcu nakon izlaska iz igre, već je brzinski otrčao na klupu.

Uz sve navedeno, španjolska Marca oštro je kritizirala nastup desnog beka Trenta Alexandera-Arnolda koji je bio indirektni krivac za gol Celte. Njegova slaba igra u obrani prije se kompenzirala dobrim učinkom u napadu, ali nije prema naprijed ove sezone dominantan kao što je bio u Liverpoolu. Česte ozljede i adaptacija na novi klub izbacili su ga iz ritma.

- O moj Bože Trent, kakva obrambena predstava Engleza kod gola, ako se to uopće može nazvati obranom. Spor, izvan pozicije, a onda i izgubljen u kaznenom prostoru. To je Trent, onaj koji je skrivio gol za 1-1 igrajući vrlo loše u obrani, ali i onaj koji je asistirao Viniciusu kod udarca koji je pogodio vratnicu. S loptom ili bez nje, to je potpuno druga priča.

Real u srijedu kod kuće igra utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Manchester Cityja. Problema imaju i s ozljedama; David Alaba, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Eder Militao, Kylian Mbappé i Rodrygo su prvotimci koji neće nastupiti protiv Engleza. Ispali su iz Kupa kralja, ali i dalje su u igri za ligaški i europski trofej.