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VIDEO Je li Istra trebala dobiti penal? Evo spornih situacija na koje je živce izgubio trener Istre

Piše 24sata,
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VIDEO Je li Istra trebala dobiti penal? Evo spornih situacija na koje je živce izgubio trener Istre
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
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HAJDUK - ISTRA 2-2 Drama na Poljudu! Hajduk i Istra remizirali 2-2, a dvije sporne sudačke odluke zapalile su tribine i mreže

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Hajduk i Istra na Poljudu odigrali su utakmicu 2. kola HNL-a, završilo je 2-2. Pukštas je Splićane doveo u vodstvo u 15., a Frederiksen izjednačio u 42. minuti; Livaja je zabio u 84. za drugo vodstvo 'bilih' na susretu, a Istra je na kraju izjednačila. Jedna sporna situacija dogodila se u 63. minuti utakmice pred golom domaćina.

Istra je imala korner, ubačaj je išao na rub peterca i Silić je prvi reagirao te došao do lopte, ali na kratko. Ispala mu je lopta, ali Puležani nisu uspjeli iskoristiti njegovu pogrešku iz prvog maha.

Nakon toga su gosti došli do posjeda, Silić se bacio i napravio kontakt prema Mauriću, kontakta je bilo, ali glavni sudac Erceg nije se oglasio. Konzultirao se s VAR sobom i na kraju nije odlučio dati penal za Hajduk.

Situaciju pogledajte OVDJE.

U 89. nova sporna situacija. Nakon ubačaja u kazneni prostor uslijedio je duel Van Hoorenbeecka i Jaganjca. Hajdukov branič u skoku je laktom zahvatio napadača Istre u glavu, no sudac Erceg procijenio je da nema elemenata za najstrožu kaznu i pustio igru da se nastavi. Situaciju nije provjeravao ni VAR.

Odluka je izazvala burne reakcije na klupi Istre. Trener Cabello žestoko je protestirao zbog sudačke odluke, zbog čega je zaradio žuti karton. S druge strane, dio nogometne javnosti na forumima i društvenim mrežama smatra da je Istra tom prilikom oštećena te da je Hajduku trebao biti dosuđen penal.

To pogledajte OVDJE.

Je li Istra trebala dobiti penal?

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