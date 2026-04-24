ČUDO U PIKADU

VIDEO Je li ovo moguće? Bacio je strelicu, a onda je sve šokirao

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Roger Evans

Nevjerojatan trenutak u pikado Premier ligi! Josh Rock šokirao publiku bacanjem koje je promijenilo putanju strelice uz pomoć već zabodenih strelica i dovelo do 180 bodova

U pikado Premier ligi gledatelji su svjedočili jednom od najnevjerojatnijih trenutaka u povijesti tog sporta. Sjevernoirski igrač Josh Rock u meču protiv Michaela van Gerwena osvojio je maksimalan broj bodova, točnije, 180, ali način na koji je skupio bodove šokirao je sve prisutne u dvorani.

Rock je prve dvije strelice bacio u polje trostrukih 20, a onda je gađao i trećom strelicom. Kada ju je bacio, strelica je na trenutak zapela na žicu i uz pomoć druge dvije strelice koje su već bile zabodene promijenila putanju i završila točno u segmentu trostrukih 20.

Rezultat je iznenadio i samog Ricka kao i sve gledatelje. Snimka njegovog bacanja brzo se proširila društvenim mrežama. Čak je i službeni profil organizacije PDC na društvenim mrežama objavio video uz pitanje: "Kako je ovo uopće ušlo?!

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
