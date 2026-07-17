VIDEO Je li ovo moguće? Evo kako je momčad Ante Ćorića na bizaran način ispala iz Europe

Nevjerojatna utakmica odigrala se u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu igranoj u četvrtak između malteškog Hamruna i NSI Runavik s Farskih otoka. Bila je to uzvratna utakmica koja je završila rezultatom 2-1 za momčad s Farskih otoka. Jedini gol za Hamrun zabio je Ante Ćorić u 53. minuti susreta.

Međutim, vrlo bizarna situacija dogodila se pri kraju susreta u 91. minuti kada je dosuđen penal za momčad s Farskih otoka. Tada je napadač NSÍ-a Tobias Hestad potjerao loptu blizu aut-linije vratio je iz aut-linije u šesnaesterac. Na snimci se vidi kako je lopta prešla gol-liniju prije nego što ju je Hestad stigao, ali ni luksemburški sudac Jeremy Muller nije sumnjao da je lopta izvan igre.

Absolute chaos in the UEFA Conference League qualifier between Malta’s Hamrun and NSI of the Faroe Islands.



Hamrun were convinced the ball had gone out for a goal kick, so they picked it up.



Referee awarded a 91st-minute penalty.



Hamrun lost 2-1 and 3-2 on agg.



Incredible. pic.twitter.com/xSMFPOL9Zm — Sacha Pisani (@Sachk0) July 17, 2026

Igrač Hamruna je uzeo loptu u ruke vjerujući da je dosuđen slobodni udarac, ali onda je sudac svirao penal zbog namjernog igranja rukom. Peter Knudsen je realizirao penal i odveo momčad s Farskih otoka u drugi krug kvalifikacija ukupnim rezultatom 3-2.