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VIDEO Je li ovo moguće? Evo kako je momčad Ante Ćorića na bizaran način ispala iz Europe

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Je li ovo moguće? Evo kako je momčad Ante Ćorića na bizaran način ispala iz Europe
Foto: screenshot X
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Kaos u Europi! Hamrun u 91. minuti izgubio glavu, sudac dosudio penal, a onda je momčad s Malte sve prokockala u završnici

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Nevjerojatna utakmica odigrala se u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu igranoj u četvrtak između malteškog Hamruna i NSI Runavik s Farskih otoka. Bila je to uzvratna utakmica koja je završila rezultatom 2-1 za momčad s Farskih otoka. Jedini gol za Hamrun zabio je Ante Ćorić u 53. minuti susreta. 

Međutim, vrlo bizarna situacija dogodila se pri kraju susreta u 91. minuti kada je dosuđen penal za momčad s Farskih otoka. Tada je napadač NSÍ-a Tobias Hestad potjerao loptu blizu aut-linije vratio je iz aut-linije u šesnaesterac. Na snimci se vidi kako je lopta prešla gol-liniju prije nego što ju je Hestad stigao, ali ni luksemburški sudac Jeremy Muller nije sumnjao da je lopta izvan igre. 

Igrač Hamruna je uzeo loptu u ruke vjerujući da je dosuđen slobodni udarac, ali onda je sudac svirao penal zbog namjernog igranja rukom. Peter Knudsen je realizirao penal i odveo momčad s Farskih otoka u drugi krug kvalifikacija ukupnim rezultatom 3-2.

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