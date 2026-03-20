VIDEO Je li ovo najbizarniji gol HNL-a!? 'Krtica' pomogla Istri...

Sve je upućivalo prema tome kako će Varaždin s tri boda otići s gostovanja u Puli. Aleksa Latković doveo je momčad Nikole Šafarića u vodstvo već u 11. minuti prve utakmice 27. kola HNL-a koja se odigrala u petak navečer na Aldo Drosini, a gosti su bili vrlo blizu povećanju vodstva.

Puljani su se, ipak, uspjeli obraniti, a u završetku utakmice priredili su i senzacionalni preokret. Marcel Heister je u 77. minuti pogodio za 1-1, a četiri minute kasnije Josip Radošević zabio je jedan od najbizarnijih golova aktualne sezone HNL-a.

Veznjak Istre sjurio se s loptom do ruba kaznenog prostora Varaždina, gostujući braniči ostavili su mu dovoljno prostora za udarac, a Radošević se odlučio za prizemni udarac u donji lijevi kut. Činilo se kao da će golman i kapetan Varaždina, Oliver Zelenika, biti na toj lopti.

Međutim, lopta se odbila od grbe na travnjaku i time "prevarila" bespomoćnog Zeleniku, koji se već bacio na travnjak. Tim je golom Istra stigla došla do vodstva od 2-1, a gol možete pogledati klikom OVDJE.