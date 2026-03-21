Varaždinci: Sudac je vidio faul, a mi ga i dalje tražimo. Cirkus

Istra 1961 pobijedila je Varaždin 2-1 u 27. kolu HNL-a na Aldo Drosini, ali utakmica nije prošla bez kontroverzi. Varaždinci su poveli u 11. minuti preko Latkovića, a u 22. je Canjuga zabio za 0-2. Ipak, sudac Ante Čulina signalizirao je prekršaj u napadu.

Čude se toj odluci u Varaždinu i smatraju da je sudac grubo pogriješio. Usporena snimka pokazuje da je igrač Istre došao do lopte, a Varaždinov ga nije niti dotaknuo. Čulina je provjeravao VAR, ali nakon provjere i dalje ostao pri odluci da se radi o prekršaju.

"Sudac vidio faul. Mi ostali ga i dalje tražimo", napisali su Varaždinci u objavi, uz priložen videozapis situacije.

Ovaj bi poraz mogao skupo koštati momčad iz baroknog grada jer se petoplasirana Istra približila na samo bod manje na petom mjestu, a blizu četvrtoplasiranom Varaždinu je i šesti Slaven Belupo s dva boda manje i utakmicom manje.